هورنر: ريد بُل بحاجة "ماسّة" لأداء أفضل من بيريز في الفورمولا واحد

في سباق متطلب بدنياً، عانى خلاله السائقون من الإنهاك، ونُقل بعضهم إلى المركز الطبي، انطلق بيريز من خط الصيانة لينهي عاشراً مع نقطة وحيدة.

وسبب انطلاقه من خط الحظائر يعود إلى حادثته في سباق السبت القصير مع إستيبان أوكون ونيكو هلكنبرغ. ما اضطر فريقه لإجراء إصلاحات كبيرة وإدخال قطع جديدة من بينها وحدة طاقة، وذلك أثناء وجود السيارة ضمن خط الحظائر المغلق.

وبينما هيمن زميله ماكس فيرستابن على السباق، لكن بيريز تلقى 3 عقوبات زمنية للخروج عن حدود المسار.

ومع انسحاب لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسبب حادثته مع زميله جورج راسل في اللفة الافتتاحية، والتي أعلن عن تحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك، فإن الفارق بين بيريز وبطل العالم سبع مرات بات 30 نقطة فقط ضمن ترتيب البطولة مع بقاء 5 جولات.

وبعد سباقه السيء، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن على بيريز التعاون مع الفريق الذي يحتاج منه إعادة اكتشاف وتيرته للمحافظة على مركزه الثاني.

فقال: "أعتقد أننا بحاجة حقاً للجلوس مع تشيكو لأننا نعلم قدراته، ونعلم أنه لا يصل إليها حالياً".

وأكمل: "نحن بحاجة ماسة للحفاظ على مركزه الثاني ضمن البطولة".

وتابع: "كان من المحبط تسجيل نقطة واحدة فقط وأعتقد أنه كان قادراً - رغم انطلاقه من آخر الترتيب - على تسجيل مجموع كبير من النقاط".

وأردف: "لكننا سندعمه بأقصى ما يمكن، لأن أمامنا 3 سباقات متتالية (الولايات المتحدة، المكسيك والبرازيل). وهناك كمية هائلة من النقاط كذلك".

ويأمل هورنر أن يتلقى بيريز الدعم من المتابعين في تلك السباقات، بما في ذلك سباق موطنه المكسيك.

فقال: "أعتقد أنك بحاجة أحياناً للتوقف عن الضغط، لبرهة، والعودة للأساسيات. وهذا ما سنقوم به معه".

وأكمل: "جميعنا نعلم قدرات تشيكو، ونريد دعمه للعودة إلى الموقع الذي يستحقه".