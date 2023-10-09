هورنر: ريد بُل بحاجة "ماسّة" لأداء أفضل من بيريز في الفورمولا واحد
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن هناك حاجة "ماسّة" لأداء أفضل من سيرجيو بيريز، الذي بات قريباً من خسارة مركزه الثاني ضمن ترتيب بطولة العالم للسائقين خلال موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
في سباق متطلب بدنياً، عانى خلاله السائقون من الإنهاك، ونُقل بعضهم إلى المركز الطبي، انطلق بيريز من خط الصيانة لينهي عاشراً مع نقطة وحيدة.
وسبب انطلاقه من خط الحظائر يعود إلى حادثته في سباق السبت القصير مع إستيبان أوكون ونيكو هلكنبرغ. ما اضطر فريقه لإجراء إصلاحات كبيرة وإدخال قطع جديدة من بينها وحدة طاقة، وذلك أثناء وجود السيارة ضمن خط الحظائر المغلق.
وبينما هيمن زميله ماكس فيرستابن على السباق، لكن بيريز تلقى 3 عقوبات زمنية للخروج عن حدود المسار.
ومع انسحاب لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسبب حادثته مع زميله جورج راسل في اللفة الافتتاحية، والتي أعلن عن تحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك، فإن الفارق بين بيريز وبطل العالم سبع مرات بات 30 نقطة فقط ضمن ترتيب البطولة مع بقاء 5 جولات.
وبعد سباقه السيء، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن على بيريز التعاون مع الفريق الذي يحتاج منه إعادة اكتشاف وتيرته للمحافظة على مركزه الثاني.
فقال: "أعتقد أننا بحاجة حقاً للجلوس مع تشيكو لأننا نعلم قدراته، ونعلم أنه لا يصل إليها حالياً".
وأكمل: "نحن بحاجة ماسة للحفاظ على مركزه الثاني ضمن البطولة".
وتابع: "كان من المحبط تسجيل نقطة واحدة فقط وأعتقد أنه كان قادراً - رغم انطلاقه من آخر الترتيب - على تسجيل مجموع كبير من النقاط".
وأردف: "لكننا سندعمه بأقصى ما يمكن، لأن أمامنا 3 سباقات متتالية (الولايات المتحدة، المكسيك والبرازيل). وهناك كمية هائلة من النقاط كذلك".
ويأمل هورنر أن يتلقى بيريز الدعم من المتابعين في تلك السباقات، بما في ذلك سباق موطنه المكسيك.
فقال: "أعتقد أنك بحاجة أحياناً للتوقف عن الضغط، لبرهة، والعودة للأساسيات. وهذا ما سنقوم به معه".
وأكمل: "جميعنا نعلم قدرات تشيكو، ونريد دعمه للعودة إلى الموقع الذي يستحقه".
بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير
بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير بياستري يتألق على حلبة لوسيل متقدماً ثنائية مكلارين في تصفيات السباق القصير
مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023
مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023 مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين
فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين
فيرستابن: "مجازفة السباق القصير" تجعل من السباقات مملة للمتابعين
فيرستابن: "مجازفة السباق القصير" تجعل من السباقات مملة للمتابعين فيرستابن: "مجازفة السباق القصير" تجعل من السباقات مملة للمتابعين
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟ تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
هورنر: ريد بُل لم تعد تمتلك سائقَين متقاربَين مثل بقية المنافسين
هورنر: ريد بُل لم تعد تمتلك سائقَين متقاربَين مثل بقية المنافسين هورنر: ريد بُل لم تعد تمتلك سائقَين متقاربَين مثل بقية المنافسين
هورنر: ريد بُل بحاجة "ماسّة" لأداء أفضل من بيريز في الفورمولا واحد
هورنر: ريد بُل بحاجة "ماسّة" لأداء أفضل من بيريز في الفورمولا واحد هورنر: ريد بُل بحاجة "ماسّة" لأداء أفضل من بيريز في الفورمولا واحد
نوريس يشرح سبب صعوبة سباق جائزة قطر الكبرى
نوريس يشرح سبب صعوبة سباق جائزة قطر الكبرى نوريس يشرح سبب صعوبة سباق جائزة قطر الكبرى
بياستري: 57 لفة تصفيات جعلت من سباق قطر "الأصعب في حياتي"
بياستري: 57 لفة تصفيات جعلت من سباق قطر "الأصعب في حياتي" بياستري: 57 لفة تصفيات جعلت من سباق قطر "الأصعب في حياتي"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.