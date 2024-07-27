هورنر: ريد بُل بحاجة لسائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط
أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن مستقبل سائقه سيرجيو بيريز بين يديه الآن.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
في ظل معاناة سيرجيو بيريز من حيث الأداء مؤخرًا، فإن كريستيان هورنر يؤكد على أن ريد بُل تحتاج للنقاط من كلا سائقيها لتتمكن من الحفاظ على تقدمها في بطولة صانعي الفورمولا 1.
يواجه بيريز خطر خسارة مقعده مع ريد بُل بسبب تأدياته الضعيفة في الجولات الأخيرة، وذلك مع ازدياد التقارير التي تشير بأن ريد بُل قد تستغني عنه في العطلة الصيفية إذا لم يحقق نتيجة جيدة نهاية هذا الأسبوع في سبا.
وبالحديث عن وضع الفريق الحالي ومستقبل بيريز، قال هورنر: "مستقبل تشيكو في يده الآن. عليها أن يخوض نهاية أسبوع جيدة هنا لأننا نحتاج نقاطه من أجل بطولة الصانعين".
وأضاف: "حصدت مكلارين الكثير من النقاط في السباقات القليلة الماضية، إذ أننا بحاجة إلى أن يعود إلى مستواه الذي ظهر به في السباقات الأربعة أو الخمسة الأولى من الموسم".
وتابع: "نحن بحاجة إلى أن ندافع عن لقب بطولة الصانعين في السباقات الـ 11 المقبلة، ولهذا نحتاج إلى سائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط".
وأكمل: "لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة جدًا من البطولة، حيث أن السباقات الـ 4-5 المقبلة ستكون بغاية الأهمية".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
بيريز يستهدف الفوز بسباق بلجيكا
فيرستابن الأسرع في تصفيات سبا ولوكلير ينطلق أولاً في السباق أمام بيريز وهاميلتون
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا
بيريز بعد تجارب يوم الجمعة في بلجيكا: هناك فارق كبير بين سيارتَينا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
مكلارين "دفعت الثمن" في التصفيات الممطرة في بلجيكا
فيرستابن: ريد بُل تحتاج للحظّ للتغلّب على مكلارين في سباق بلجيكا
بيريز يستهدف الفوز بسباق بلجيكا
فيرستابن الأسرع في تصفيات سبا ولوكلير ينطلق أولاً في السباق أمام بيريز وهاميلتون
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات