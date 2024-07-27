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هورنر: ريد بُل بحاجة لسائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط

أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن مستقبل سائقه سيرجيو بيريز بين يديه الآن.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

في ظل معاناة سيرجيو بيريز من حيث الأداء مؤخرًا، فإن كريستيان هورنر يؤكد على أن ريد بُل تحتاج للنقاط من كلا سائقيها لتتمكن من الحفاظ على تقدمها في بطولة صانعي الفورمولا 1.

يواجه بيريز خطر خسارة مقعده مع ريد بُل بسبب تأدياته الضعيفة في الجولات الأخيرة، وذلك مع ازدياد التقارير التي تشير بأن ريد بُل قد تستغني عنه في العطلة الصيفية إذا لم يحقق نتيجة جيدة نهاية هذا الأسبوع في سبا.

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وبالحديث عن وضع الفريق الحالي ومستقبل بيريز، قال هورنر: "مستقبل تشيكو في يده الآن. عليها أن يخوض نهاية أسبوع جيدة هنا لأننا نحتاج نقاطه من أجل بطولة الصانعين".

وأضاف: "حصدت مكلارين الكثير من النقاط في السباقات القليلة الماضية، إذ أننا بحاجة إلى أن يعود إلى مستواه الذي ظهر به في السباقات الأربعة أو الخمسة الأولى من الموسم".

وتابع: "نحن بحاجة إلى أن ندافع عن لقب بطولة الصانعين في السباقات الـ 11 المقبلة، ولهذا نحتاج إلى سائقين اثنين جيدين بمقدورهما تسجيل النقاط".

وأكمل: "لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة جدًا من البطولة، حيث أن السباقات الـ 4-5 المقبلة ستكون بغاية الأهمية".

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