هورنر: ريد بُل بحاجة لإنتاج سيارة مكتملة في 2021

أكملت الحظيرة النمساويّة موسم 2020 بأداء قويّ على إثر سيطرة ماكس فيرشتابن على جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة.

لكنّ الفريق يُدرك جيّدًا أنّه يحتاج لتحقيق خطوة كبيرة من أجل وضع حدٍ لسلسلة ألقاب مرسيدس المتواصلة في الفورمولا واحد.

وكانت ريد بُل قد بدأت العام بمواجهة بعض المصاعب على صعيد الانسيابيّة على سيارتها "آر.بي16"، حيث عانى فيرشتابن وأليكسندر ألبون من سوء التوازن في عدّة مناسبات.

لكنّ العمل على تطوير السيارة ومعالجة مشاكل الانسيابيّة سمحا لريد بُل بتحقيق تقدّم جيّد وتقليص الفارق مع مرسيدس على مدار الموسم.

وقال هورنر مدير الفريق أنّه بالرغم من إكمال الحظيرة النمساويّة الموسم بأداء أفضل، فإنّها تعي حاجتها ضمان أنّ سيارتها "آر.بي16بي" لموسم 2021 تكون قادرة على منافسة مرسيدس على مختلف أنواع الحلبات.

وقال البريطاني: "لقد حسّنا السيارة بشكلٍ كبير. أعتقد بأنّنا أدركنا تلك المشاكل ونأمل أن تتمّ معالجتها أكثر بالتوجّه إلى العام المقبل".

وأضاف: "نحتاج لأن يكون أداء السيارة حاضرًا على مختلف أنواع الحلبات، وهو ما كانت مرسيدس قادرة على إنتاجه. ذلك الجانب الذي نحتاج لأن نكون أقوياء فيه العام المقبل. علينا أن نكون أقوياء على مختلف أنواع الحلبات، خاصة مع توافر الروزنامة على 23 سباقًا".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ تحقيق الفوز بذلك الأداء في أبوظبي لهو أمرٌ مشجّعٌ جدًا".

وكانت الفورمولا واحد قد استجابت لوباء كورونا من خلال فرض تجميد لهياكل السيارات بالتوجّه إلى موسم 2021، حيث سيتعيّن على الفرق استخدام ذات السيارات الحاليّة بالأساس.

لكن سُمح لها في المقابل بإجراء تعديلات انسيابيّة، ويُمكن للفرق إنفاق مفتاحَي تطوير من أجل تغيير عدّة جوانب أخرى محدودة.

وتتوقّع ريد بُل نقل 60 بالمئة فقط من سيارتها الحاليّة إلى 2021، حيث يمنح ذلك الاستقرار تشجيعات للفريق بقدرته على تجاوز تاريخه الحديث ببدء الموسم بأداء ضعيف قبل اللحاق لاحقًا.

وقال هورنر: "ليس عملًا من الصفر بالنسبة إلينا. من الواضح أنّ نسبة كبيرة من السيارة سيتمّ نقلها إلى العام المقبل، لكن ما سنبدأ به في تجارب برشلونة بعد بضعة أشهر سيكون ما أكملنا به هذا الموسم إلى جانب وضع التحديثات المناسبة على السيارة".