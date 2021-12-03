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هورنر: ريد بُل بأمسّ الحاجة لتواجد بيريز في الأمام للمساعدة في معركة اللقبين

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الحظيرة النمساويّة بأمسّ الحاجة لتواجد سيرجيو بيريز في الأمام في آخر سباقَين من الموسم للمساعدة في آمال الفريق لتحقيق لقبَي السائقين والصانعين هذا الموسم.

هورنر: ريد بُل بأمسّ الحاجة لتواجد بيريز في الأمام للمساعدة في معركة اللقبين

تدخل ريد بُل السباق ما قبل الأخير من الموسم متأخّرة بخمس نقاطٍ عن مرسيدس في بطولة الصانعين، بينما يتقدّم ماكس فيرشتابن بثماني نقاط على لويس هاميلتون في بطولة السائقين.

وحصل بذلك الفريق على فرصة الفوز بلقبه الأوّل منذ 2013، لكنّ بيريز عانى لمجاراة فيرشتابن وسائقَين مرسيدس هاميلتون وفالتيري بوتاس خلال حصّتي الجمعة في جدّة.

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وأكمل بيريز الحصّة الأولى على بُعد ثانية عن زميله فيرشتابن في المركز الـ 11، بينما كان أبطأ بأكثر من نصف ثانية في الحصّة الثانية.

وبحديثه إلى قناة "سكاي" بعد التجارب الثانية في جدّة، قال هورنر أنّه لم تكن هناك مشاكل بارزة تسبّبت في تأخّر بيريز، لكنّه واثقٌ من أنّه بصدد بناء ثقته بشكلٍ تدريجي.

وقال هورنر حيال ذلك: "دائمًا ما يبدأ سيرجيو ببطء ويشرع في تعزيز زخمه بشكلٍ تدريجي".

وأضاف: "إنّه ثعلبٌ ماكر. يعلم أنّه ليست عليه المجازفة كثيرًا في مرحلة مبكّرة على حلبة شوارع. أعتقد بأنّه دائمًا ما قدّم أداءً قويًا على حلبات الشوارع مثل سوتشي، وأذربيجان وموناكو".

وأكمل: "ليس لديّ شكٌ في أنّه بصدد وضع الأسس".

ولا يتّجه بوتاس وبيريز للعب دورٍ أساسي في معركة الصانعين فقط، بل سيلعبان دورًا مهمًا في دعم زميلَيهما في بطولة السائقين كذلك.

وقال هورنر أنّ ريد بُل "تقوم بأفضل ما في وسعها لدعم بيريز"، مُشيرًا إلى تحسّن أدائه مؤخّرًا عندما حقّق منصّة التتويج في أوستن والمكسيك.

وقال البريطاني: "توصّل إلى أداء جيّد في السباقات القليلة الماضية، تأهّل في مراكز جيّدة، وقدّم سباقات قويّة".

وأضاف: "نحتاج لذلك. نحن في أمسّ الحاجة له للتواجد في هذه المعركة ضمن آخر سباقَين من الموسم".

وأكمل: "لأنّه عندما تكون سيارتاك في المقدّمة فذلك يفتح خياراتك الاستراتيجيّة. ونُريد ضمان تواجد سيارتَينا في الأمام وليس واحدة".

وأشار بيريز بعد التجارب الحرّة الثانية إلى أنّ الزحام صعّب مهمّة تقديمه للفّة نظيفة. وأُجبر العديد من السائقين على إلغاء لفّاتهم يوم الجمعة بسبب الزحام.

وقال المكسيكي: "ستكون التصفيات صعبة، حتّى مع إدارة وضع الزحام. سيتمحور الأمر حول التواجد في المكان المناسب".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا شاهدنا أنّه عندما تواجد الجميع على إطارات سوفت في النهاية، فقد كان الوضع فوضويًا للغاية".

واختتم بالقول: "وبالنسبة للمسافات الطويلة فلم نحصل على لفّات كافية للحصول على قراءة واضحة. أعتقد بأنّ هناك الكثير لتقديمه غدًا، لذا آمل أن نكون قادرين على التوصّل إلى التوازن المناسب والوتيرة المناسبة للمنافسة غدًا".

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