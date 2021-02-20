هورنر: ريد بُل اتّخذت "قرارًا ناضجًا" بالنظر خارج ناشئيها لتشكيلتها لموسم 2021

يُعدّ بيريز أوّل سائق من خارج ناشئي ريد بُل يقود لصالح الفريق منذ مارك ويبر الذي ضمّته العلامة النمساوية للقيادة بجوار دايفيد كولثارد في 2007.

ومنذ أن حل سيباستيان فيتيل مكان كولثارد بعد اعتزال الأخير سباقات الفورمولا واحد نهاية موسم 2008، استعانت ريد بُل فقط بسائقين ناشئين تمّ تصعيدهم من فريقها الرديف تورو روسو/ألفا تاوري.

لكن ومنذ أن غادر دانيال ريكاردو صفوف الفريق نهاية موسم 2018، سارع الفريق بتقييم بديل للسائقَين اللذين قدما للقيادة بجوار ماكس فيرشتابن - بيير غاسلي وألبون - حيث عانى كلاهما في إغلاق فارق الوتيرة الكبير مع الهولندي.

وقد تصاعدت التكهنات حيال مستقبل ألبون مع ريد بُل خلال موسم 2020، حيث أعلن الفريق بعد انتهاء الموسم نقله إلى دور السائق الاحتياطي/التطوير واستقدام بيريز الذي كان يواجه خطر الخروج من البطولة بعد خسارة مقعده في ريسينغ بوينت/أستون مارتن لصالح فيتيل.

"لقد كان قرارًا في غاية الصعوبة، وقد كنا محظوظين بامتلاكنا للوقت الكافي من أجل تقييمه تمامًا - كامل الموسم تقريبًا" قال هورنر في حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كان من غير المعتاد توافر سائق بنوعية وقدرات سيرجيو في سوق السائقين، لذلك شعرنا بأنّه سيكون من الأفضل وضع سائق أكثر خبرة بجوار ماكس بالتوجّه إلى موسم 2021".

وتابع: "أعتقد بأنّ تلك كانت وجهة نظر ناضجة بأن ننظر خارج الصندق، وأن نمنح سيرجيو تلك الفرضة. كما أنّه بالطبّع قاد على نحوٍ جيّد للغاية في العام الماضي، وتحديدًا في الثلث الأخير من الموسم".

وعند سؤاله عمّا سيجلبه ضم بيريز إلى الفريق، قال هورنر: "لديه 10 أعوام من الخبرة في الفورمولا واحد، حيث أعتقد بأنه أظهر قدرته كذلك على تعزيز الاستفادة من إطارات بيريللي. بالإضافة إلى سجّله القوي من منصات التتويج والنتائج التي حققها على سيارات كانت حتى العام الماضي بعيدة عن التنافسية".