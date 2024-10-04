هورنر: رغم عقد بيريز علينا الانتباه للسائقين الآخرين

سيحل ليام لاوسون بديلاً عن دانيال ريكاردو ضمن صفوف آربي مباشرة بعد جولة سنغافورة، وهذا ما سيمنح ريد بُل نظرة حول مدى استعداده للمشاركة في موسم كامل العام المقبل.

وحين سُئِل من قبل برنامج "F1 Nation" الإذاعي عبر الإنترنت، حول سبب عدم منح ريكاردو موسماً كاملاً، ردّ هورنر: "في عالم مثالي، هذا ما كان ليحصل".

وتابع: "لكننا بحاجة للنظر بشكل أوسع. نحتاج للنظر إلى السائقين والنظر للصورة الأكبر".

وأكمل: "السباقات الستة المتبقية فرصة رائعة لنرى كيفية أداء ليام إلى جانب يوكي (تسونودا)".

وفقاً لـ هورنر، فإن السباقات المتبقية مهمة بالنسبة إلى ريد بُل لترى إن كان لاوسون قادراً على القيادة بديلاً عن بيريز، أي ليس فقط ضمن صفوف آربي.

ورغم امتلاك بيريز عقداً مع الفريق حتى نهاية موسم 2026، لكن هورنر حذّر أن الفريق قد يبحث في خيارات أخرى من السائقين اليافعين.

فقال: "هذا لا يقتصر فقط على فريق آربي، بل يشمل ريد بُل كذلك".

وأكمل: "لدينا عقد مع بيريز للعام المقبل، لكن عليك دوماً الانتباه للخطوة التالية".

واسترسل: "هل سيكون ليام، أم هل سننظر في سائقين آخرين؟ أم سنختار سائقاً يافعاً مثل إسحق حجار أو آفريد ليندبلاد؟".