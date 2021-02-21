ريد بُل: "دروس التطوير" من 2020 ستكون عاملًا أساسيًا للنجاح في 2021

حصدت ريد بُل فوزين في الموسم الماضي - وهو العدد الأقل منذ 2016، على الرُغم من تراجع فيراري خارج معركة الصدارة - إذ تعيّن عليها معالجة مشاكل عدم التوازن الانسيابي على سيارتها، بينما منح مستوى أداء سيارة مرسيدس "دبليو11" الفريق أفضلية مبدئية أمام بقية الفرق.

وقد نجحت ريد بُل في إغلاق الفارق مع مرسيدس على مدار الموسم، حيث فازت بجائزة الذكرى الـ 70 الكبرى مستعينة باستراتيجية عدائية للإطارات وكذلك الجولة الختامية في أبوظبي منطلقة من المركز الأوّل.

واعتمد الفريقان كذلك مقاربتين مختلفتين على صعيد تطوير السيارة خلال موسم 2020، مع الوضع في الاعتبار استمرار العمل بذات متطلبات التصميم بين 2020 و2021، حيث آثرت ريد بُل سبيل التحديثات المتواصلة، في حين أوقفت مرسيدس تحديثاتها بعد جولة سبا-فرانكورشان في أغسطس/آب الماضي.

وبينما اعترف هورنر بأنّ مرسيدس ما تزال المرشّح الأبرز للفوز بالتوجّه إلى موسم 2021، لكنّه يرى بأن قرار فريقه بمواصلة إضافة تحديثات الأداء في النصف الثاني من موسم 2020 سيؤتي أكله لصالح ريد بُل.

فقال ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذا الأسبوع: "لقد رأينا فريقًا واحدًا يهيمن بشكل كامل على البطولة في الأعوام السبعة الأخيرة".

وأضاف: "مع استمرار اعتماد ذات السيارات لهذا العام، يُمكننا توقّع أن تكون مرسيدس في وضع قوي للغاية من جديد. لكنني آمُل أنّه ومن خلال الدروس المستفادة من العام الماضي، سيكون بوسعنا المنافسة بشكل ثابت في مواجهة مرسيدس التي ستكون وبلا شك قوية للغاية والمرشّحة الأبرز للفوز هذا العام، ولا سيّما مع أفضل سيارة لهم خلال حقبة المحركات الهجينة".

وتابع: "سيكون ذلك تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، لكنّنا نتطلّع إليه".

في المقابل، اعترف هورنر بأنّ مرسيدس ستستلهم الدافع من هزيمتها الأخيرة في أبوظبي، حيث سجّل ماكس فيرشتابن فوزه الثاني في 2020 لصالح ريد بُل أمام ثنائي السهام الفضية فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون.

حيث قال: "مرسيدس فريق قوي ومتكاتف للغاية، ولطالما كانوا بهذه القوة لفترة طويلة الآن، ويستحقون كلّ الأرقام القياسية التي كسروها مع سبعة ألقاب متتالية".

وأكمل: "لكنني أعتقد بأنّنا كنا المنافس الأكثر ثباتًا في مواجهتهم على مدار المواسم السبعة الماضية، حيث تمكنا من الفوز بالسباقات في ستة مواسم. سيارة مرسيدس فريدة، لكننا أظهرنا أنه بالإمكان هزيمتها، من خلال العمل الجاد والتركيز على المهمة التي أمامك".

واختتم: "أعتقد بأنّهم سيكونون متحفزين للغاية بسبب تلك الهزيمة الأخيرة في أبوظبي، وأتوقّع بأنّ توتو وجايمس أليسون قد استغلّا ذلك للخروج بسيارة أكثر تنافسية لهذا العام. لذلك لا نستهين بهم بأيّ شكل".