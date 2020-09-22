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هورنر: خفض الارتكازيّة على سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 كان يُمكن أن يكون أكبر

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هورنر: خفض الارتكازيّة على سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 كان يُمكن أن يكون أكبر

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ "فيا" كان بوسعها خفض الارتكازيّة أكثر على سيارات بطولة العالم للفورمولا واحد وفق قوانين موسم 2021.

أُجريت مُراجعة لقوانين الأرضيّة قبل انطلاقة هذا الموسم من أجل الحدّ من الارتكازيّة ومساعدة بيريللي على مواصلة استخدام ذات الإطارات للموسم الثالث على التوالي.

وعلى إثر مشاكل الإطارات التي شهدها سباق سيلفرستون، أُدخلت المزيد من التعديلات الإضافيّة على قوانين الانسيابيّة لموسم 2021، وهو ما يُساهم في تقليص إجماليّ بنسبة 10 بالمئة.

وقال هورنر أنّ هذا الانخفاض كان يُمكن أن يكون أكبر من ذلك كون الفرق ستكون قادرة على تعويض جزء من تلك الخسائر عبر تطويرات إضافيّة، بالرغم من أنّه اعترف بأنّ هناك تكاليف ماليّة ستنجرّ عن أيّ تغيير.

وقال هورنر: "أعتقد بأنّها مسألة صعبة. أعتقد بأنّ الفرق ستستعيد كلّ تلك الارتكازيّة التي تمّ خفضها".

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وأضاف: "ربّما كان بوسعهم خفضها أكثر كونه بالنظر إلى وتيرة التقدّم في الفورمولا واحد فإنّ هناك مخاوف بشأن الأحمال المُسلّطة على الإطار وربّما يجب النظر في ذلك".

ثمّ تابع: "لكن في كلّ مرّة تُجري فيها تعديلًا ما، فإنّ ذلك يتسبّب في بعض التكاليف كون ذلك التغيير مهما كان سيُحدث فوارق، لذا عليك إيجاد توازنٍ بين المسألتين".

من جانبه يتوقّع فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري كذلك استعادة الارتكازيّة الضائعة خلال موسم 2021.

وقال النمساوي: "نحن ندرس هذه القوانين الجديدة وبالطبع سنخسر الكثير من الارتكازيّة".

وأردف: "لكن بالنظر إلى سرعة التطور في الفورمولا واحد فلن أكون متفاجئًا إن بدأنا العام المقبل أو حتّى في مرحلة متأخّرة قليلًا بمستوى ارتكازيّة مماثلٍ للوضع الحالي".

لكنّ فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو قال بأنّ خفض الارتكازيّة هذا ليس بالهيّن.

وقال: "بالتأكيد سيكون لذلك تأثيرٌ كبيرٌ على الارتكازيّة. لا أريد الحديث عن النقاط، لكنّه تأثيرٌ ضخم، وربّما هو ضروريٌ من أجل الإطارات. أعتقد بأنّها الخطوة المناسبة من قبل فيا".

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