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هورنر: خصائص حلبة سوتشي زادت من وطأة معاناة ألبون في روسيا

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هورنر: خصائص حلبة سوتشي زادت من وطأة معاناة ألبون في روسيا

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ معاناة سائقه أليكسندر ألبون في جائزة روسيا الكبرى زادت وطأتها بسبب تصميم حلبة سوتشي الذي عزّز من الصعوبات التي واجهها التايلندي مع سيارة العلامة النمساوية.

عانى ألبون من عدم ثبات توازن سيارة ريد بُل "آر.بي16" خلال هذا الموسم، في الوقت الذي كان فيه زميله ماكس فيرشتابن قادرًا على التعامل مع خصائص التوجيه الصعبة لمقاتلة الفريق.

وبينما كان من المأمول أن تمثّل منصّة التتويج التي سجّلها ألبون في جائزة توسكانا الكبرى علامة على تجاوزه لتلك الصعوبات، لكنّه خاض سباقًا صعبًا في روسيا.

كما انتابت ألبون الحيرة إثر تأخّره بفارق 1.1 ثانية خلف فيرشتابن في التصفيات، بينما تأثّر سباقه في سوتشي بعقوبة تغيير علبة التروس التي تسببت في تراجعه على شبكة الانطلاق، إلى جانب قرار الفريق بالمخاطرة والتوقّف مبكرًا خلال فترة سيارة الأمان.

وبالرُغم من أنّه تمكّن من العودة ليُنهي السباق بالمركز العاشر، بينما اعتلى فيرشتابن العتبة الثانية لمنصّة التتويج، لكنّ تلك كانت جولة أخرى كان بمقدور ألبون فيها القيام بعمل أفضل.

مع ذلك، اعترف هورنر بأنّ طبيعة حلبة سوتشي - مع المنعطفات البطيئة ومناطق الكبح الثقيلة - ما كانت لتناسب ألبون على الإطلاق.

حيث قال: "قيادة أليكس حساسة تحديدًا لبعض خصائص السيارة. حيث أنّه يعاني مع ذلك الأمر، كما أنّ معاناته تزداد على هذا النوع من الحلبات مع المنعطفات القصيرة ومناطق الكبح الكبيرة".

وأضاف: "هنالك بالطبّع الكثير من الجوانب التي يُمكن النظر لها في قيادته، ولا سيّما خلال النصف الثاني من السباق حيث تمكن من العودة بشكل جيّد، لكنّها بالتأكيد كانت نهاية أسبوع صعبة بالنسبة له".

وتابع: "لذلك كان من المؤسف مواجهته لتلك الصعوبات بعد منصّة التتويج قبل أسبوعين، حيث كانت تلك على الأرجح إحدى أصعب الجولات بالنسبة له هذا العام".

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ولطالما بدا ألبون أكثر ارتياحًا مع السيارة على المنعطفات ذات السرعات الأعلى، حيث يعمل الفريق بجد من أجل تطويع السيارة وإعداداتها على نحوٍ أفضل لتناسب قيادته.

وقد اعترف هورنر بأنّ الفريق يحرز تقدمًا في محاولة رفع مستوى أداء ألبون، إذ أبدى ثقته بأنّ سيارة الفريق ستعمل لصالحه على نحوٍ أفضل في أقرب وقت.

فقال: "أعتقد بأنّنا فهمنا بعض المشاكل التي نواجهها مع السيارة. حيث أنّنا نعمل بجد من أجل معالجتها".

واختتم: "كما نأمُل أنه سيكون بوسعنا خلال السباقات المتبقية أن نحقق خطوات تساهم في تحسين السيارة في هذه الجوانب".

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