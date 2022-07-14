هورنر: حدود المسار ستمثّل "مشكلة أكبر" في بول ريكار
يخشى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن مشكلة حدود المسار في الفورمولا واحد ستكون أكبر فقط بينما يتجه قطار البطولة إلى محطته التالية في بول ريكار لجائزة فرنسا الكبرى.
شهدت جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي 43 واقعة خرق لحدود المسار خلال السباق على حلبة ريد بُل رينغ، إلى جانب الأزمنة التي تم شطبها في التصفيات، وأبرزها تلك الخاصة بسيرجيو بيريز في القسم الثاني بعد انتهاء حصة التجارب التأهيلية.
وذلك العدد من وقائع خرق حدود المسار - والذي ساهم فيه أسفلت الحلبة والنجيل الصناعي في مناطق الخروج الآمن - أدّى إلى وصف بطل العالم ماكس فيرستابن ما حدث "بالمزحة".
حيث قال: "لا أعتقد بأنه ينبغي أن نواجه ذلك، أن تتجاوز الحدود بواحد ملليمتر، وتكون تلك عقوبة أو أيًا ما كان. إذًا ضعوا حاجز أو أعيدوا منطقة حصوية. لا يبدو الوضع جيدًا للرياضة كذلك".
من جهته يخشى مدير فريق الهولندي هورنر أن تتجه المسألة للأسوأ فقط في جائزة فرنسا الكبرى.
إذ لا تعد حلبة بول ريكار الأكثر شعبية على الروزنامة بسبب مناطق الخروج الآمن الكبيرة التي تمّت إضافتها حول كامل الحلبة، الأمر الذي كان مرتبطُا بكونها واحدة من أكثر الحلبات الأوروبية آمانًا للتجارب.
ويرى هورنر أن حلبة بول ريكار ستسهل الخروج عن المسار أكثر من ريد بُل رينغ كونها توفّر فرصًا أكثر لكسب الوقت، ما يعني أن المراقبين سيواجهون من جديد نهاية أسبوع مزدحمة للغاية.
فقال: "أعتقد بأن المشكلة تكمن في طبيعة الحلبة التي تسهّل على السائقين استخدام حدود المسار".
وأضاف: "وبالطبع كان هنالك الكثير من السائقين الذين تجاوزوا حدود المسار على مدار نهاية الأسبوع هنا".
وتابع: "أعتقد بأن تخوّفي ليس كبيرًا هنا (ريد بُل رينغ)، أعتقد بأن بول ريكار ستشهد مشكلة أكبر في أن هنالك مكاسب توقيت فعلية يمكن تحقيقها. وبالطبع لديك هنالك مساحات شاسعة من الأسفلت، وذلك يدفعك أكثر للخروج عن المسار".
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