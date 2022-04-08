هورنر: جائزة أستراليا الكبرى قد تُوفّر حفل تجاوزات بأسلوب الموتو جي بي

كجزء من دفعٍ لتعزيز فرص التجاوز على حلبة ألبرت بارك المعدّلة، قامت "فيا" بزيادة عدد مناطق "دي آر اس" لأربع حول الحلبة.

وبعد أسبوعين من معركة القط والفأر بين ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير في سباق المملكة العربيّة السعوديّة قبل خطّ التدقيق الأخير لنظام "دي آر اس"، فإنّ هناك مخاوف من تكرار ذلك هذه المرّة كذلك.

وبحديثه إلى قناة "سكاي" حول ما قام به لوكلير وفيرشتابن في جدّة، قال هورنر: "بالتأكيد لا ترغب بذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّه لو كان خطّ تدقيق نظام دي آر اس متأخّرًا قليلًا في جدّة، أو كان في المنعطف بالضبط، فحينها لم تكن لتحدث تلك المعارك التكتيكيّة".

وأردف: "أعتقد بأنّ ما سيكون مثيرًا للاهتمام هنا هو اعتماد أربع مناطق دي آر اس. ما لا تريده هو أن يكون تفعيل نظام دي آر اس سهلًا بشكلٍ مفرط، تجاوزٌ سهلٌ للغاية".

وأكمل: "ما يجب أن سمح به النظام هو تعزيز حصولك على عامل السحب. تحصل على زخمٍ لكن من دون أن يكون التجاوز سهلًا جدًا".

ثمّ تابع: "ستكون مسافات مناطق دي آر اس هذه مثيرة للاهتمام في السباق لرؤية مدى ضخامة هذا التأثير. قد يكون السباق أشبه بسباقٍ موتو جي بي حيث يُمكن أن يتغيّر المركز مرّتين أو ثلاثة في اللفّة".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كان ذلك سيكون أمرًا جيّدًا للعرض على الحلبة، قال هورنر: "انتظروا حتّى يوم الأحد. لكنّ ذلك يعتمد على طول تلك المناطق وتأثيرها. إن كان التجاوز سهلًا جدًا فحينها لن يكون ذلك عرضًا جيّدًا".

وتصدّرت فيراري مجريات الجمعة في ملبورن، حيث تصدّر ساينز الحصّة الأولى، قبل أن يتواجد لوكلير في الصدارة في فترة ما بعد الظهر.

ومع حلول فيرشتابن ثانيًا في الحصّة الثانية، بدا هورنر راضيًا عمّا يبدو عليه ترتيب الأداء.

وقال في هذا الصدد: "كان يومًا مثمرًا للغاية. أعتقد بأنّنا أجرينا بعض التغييرات وقرّبنا السيارة أكثر من مجال العمل المثالي، وبدت محاكاة السباق في النهاية جيّدة كذلك".

وأكمل: "لذا لدينا بعض العمل هذه الليلة وبعض الأمور لتحسينها. لكنّني أعتقد بأنّنا وضعنا السيارة في الوجهة الصحيحة وبدأت بالاستجابة بشكلٍ جيّدٍ لتلك التغييرات".