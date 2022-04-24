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هورنر: ثنائيّة إيمولا "من بين أفضل نتائجنا على الإطلاق"

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ ثنائيّة الحظيرة النمساويّة في إيمولا تُعتبر واحدة من أفضل نتائج الفريق على الإطلاق في الفورمولا واحد وإجابة مثاليّة على خيبة أمل أستراليا.

هورنر: ثنائيّة إيمولا "من بين أفضل نتائجنا على الإطلاق"

سيطر ماكس فيرشتابن على مجريات سباق إيميليا رومانيا ليُحقّق الفوز منطلقًا من المركز الأوّل، حيث أتقن الانتقال من الأجواء الممطرة إلى الجافة إلى أن عبر خطّ النهاية بفارق 16 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز.

أمّا بيريز فقد استمتع بمعركة متقاربة مع شارل لوكلير سائق فيراري طوال السباق، لكنّه أكمل اللفّات الأخيرة من دون أيّ ضغط بعد خطأ لوكلير وانزلاقه مع بقاء 11 لفّة على النهاية.

ومثّلت هذه النتيجة الثنائيّة الأولى لريد بُل منذ سباق ماليزيا 2016. وقال هورنر بعد السباق: "كان ذلك التعافي الذي احتجناه بعد خيبة أمل أستراليا قبل أسبوعين".

وأضاف: "كان أداء مذهلًا من الفريق لأنّنا جازفنا قليلًا بالقدوم إلى عطلة نهاية الأسبوع عبر تقديم بعض المكوّنات الصغيرة على السيارة، وهو ما يكون صعبًا عندما تكون لديك حصّة تجارب واحدة.

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وأردف: "لكنّنا هاجمنا عطلة نهاية الأسبوع منذ البداية، وكان سائقانا مدهشين. قاد ماكس وتشيكو بشكلٍ بارع نهاية هذا الأسبوع وكانت هذه الثنائيّة، يجب الإشادة بالفريق".

وأكمل: "تعافينا من خيبة أمل أستراليا عبر تحقيق نتيجة كهذه هنا في إيمولا، هذه إحدى أفضل نتائجنا على الإطلاق".

وبعد عدم قدرة ريد بُل على مجاراة فيراري في أستراليا، انقلب الوضع في إيمولا، وهو ما سمح للفريق بتقليص الفارق مع الحصان الجامح إلى 11 نقطة في بطولة الصانعين. كما قلّص فيرشتابن الفارق مع لوكلير في بطولة السائقين إلى 27 نقطة.

وقال هورنر: "إنّه موسمٌ طويلٌ جدًا، وأعتقد بأنّنا سنأخذ الكثير من الثقة من عطلة نهاية هذا الأسبوع. من الواضح أنّه كان من المهمّ بالنسبة غلينا تقليص فارق النقاط مع فيراري، وهو ما فعلناه على صعيد البطولتَين. سنُحاول البناء على ذلك في ميامي التي ستكون حلبة جديدة بالكامل".

وقال هورنر أنّ لوكلير كان "أسرع بشكلٍ مستمرٍ من تشيكو" عند المنعطف المزدوج الذي انزلق فيه، لكنّ سائق فيراري "كان طامعًا كثيرًا على إطارات سوفت".

وقال: "الأخطاء تحدث، وكان محظوظًا في الحقيقة بإكمال السباق في المركز السادس".

وأكمل: "كسبنا المزيد من النقاط الإضافيّة بالمقارنة مع لو حلّ ثالثًا".

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