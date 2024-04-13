هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد

قدم ماكس فيرستابن أداء قوياً على متن ريد بُل في اليابان، حيث استعاد نغمة الانتصارات بعد انسحابه في جولة أستراليا المنصرمة التي فاز بها كارلوس ساينز سائق فيراري.

ويبدو الهولندي بطل العالم ثلاث مرات المرشّح الأول لتحقيق اللقب هذا الموسم كذلك.

ورغم أن فيراري باتت أقرب المنافسين وقد تسلّط ضغطاً على ريد بُل في مرحلة ما، لكن وولف يرى أنه اللقب محسوم سلفاً لصالح العلامة النمساوية، ولا يجب أن يجرأ أي فريق آخر على الحُلم بتحقيقه.

حيث قال في اليابان: "لن ينجح أحد بمجاراة ماكس. إنه يقود سيارة مذهلة. الطريقة التي يدير بها إطاراته، وبشكل خاص هذا الموسم".

لكن ريد بُل لا تتشارك هذا الرأي، حيث استغل هورنر الفرصة لانتقاد تصريحات غريمه اللدود.

فقال: "من المبكر جداً التنبؤ باللقب. ما زالت أمامنا 20 جولة، لكنني تعلمت ألا أستمع كثيراً لما يقوله توتو على مرّ السنين".

من جهته، كرّر هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أفكار هورنر، حيث أكد أنه من المبكر للغاية التنبؤ بكيفية سير الموسم أو اللقب.

فقال في تصريح لـ oe24: "رجاء دعوني وشأني. لم نكمل سوى 4 سباقات، أمامنا 20 أخرى. رأينا كيفية تغير الأمور بسرعة في ملبورن".

وأكمل: "فيراري قوية وتمتلك الموثوقية، ولا يمكننا استبعادهم".

وتابع: "لدينا سيارة جيدة، وماكس يصنع الفارق مجدداً. أعتقد أنه يقدم تأدية ممتازة. إمكانياته مثيرة جداً للإعجاب".