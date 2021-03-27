هورنر: تضرر الأرضية كلّف فيرشتابن 0.1 ثانية في كلّ لفة

صعد فيرشتابن، الذي حقّق قطب الانطلاق الأوّل في الجولة الافتتاحية لموسم 2021 أمام سائق مرسيدس لويس هاميلتون، بشكل عنيف على الحفف الجانبية عند الخروج من المنعطف الثاني خلال طلعته الأولى في التصفيات.

وخاطب الهولندي الفريق مباشرةً على اللاسلكي للتحقّق من القسم الخلفي لأرضية السيارة، حيث أظهر البثّ التلفزيوني تطاير العديد من أشلاء ألياف الكربون خلف السيارة عند تسارعه مع الخروج من المنعطف الثالث لحلبة البحرين.

وعندما سُئِل حول الحادثة خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي التصفيات، قال فيرشتابن: "خرجت قليلاً عن المسار - وأعتقد أنّ الأرضية تضرّرت بعض الشيء، لكن ليس كثيراً".

ولكن، كشف هورنر بأنّ ذلك كلّفه خسارة بعض الوقت من زمن اللفة.

وبحديثه مع شبكة "سكاي سبورت"، قال مدير فريق ريد بُل: "اصطدم القسم السفلي من السيارة بشكل عنيف، لأنّه منخفض جداً، وتطايرت بعض أشلاء ألياف الكربون جرّاء ذلك".

وأكمل: "ربّما كلفه ذلك خسارة 0.1 ثانية في الحصص المتبقية".

وتابع قائلاً: "إذا نظرت للطلعة الأولى خلال القسم الأوّل، حيث لا يوجد ضغط كبير، ستفكّر حينها ’أوه، لا‘‘. لم يكن الضرر كبيراً، لكنّه أحسن التعامل مع الأمر".

ويُعدّ قطب الانطلاق الأوّل في البحرين الثاني لفيرشتابن على التوالي بعد أن تصدّر تصفيات الجولة الختامية في أبوظبي لموسم 2020.

ووضع ذلك حدّاً للبدايات البطيئة التي كانت تتّسم بها ريد بُل خلال المواسم الماضية مقارنةً بفريق مرسيدس وحاجتها للتدارك عبر تطوير السيارة بشكل عدائي.

وقال فيرشتابن بأنّ تحقيق قطب الانطلاق الأوّل عند بداية الموسم عوضاً من نهايته لا يمنحه شعوراً "بالارتياح".

حيث أضاف: "هذا ما تصبو إليه دائماً، أليس كذلك؟ وبالطبع لم يتجسّد ذلك في المواسم الأخيرة".

واستطرد: "لكن اللوائح لم تتغيّر كثيراً وأعتقد بأنّنا كنّا نعلم نقاط ضعفنا العام الماضي. ويبدو أنّنا تمكنّا من معالجتها مع بداية الموسم".

واختتم: "بالطبع أنا سعيد بذلك. بداية رائعة بالنسبة لنا لكنّها لا تحمل أيّ ضمانات للمستقبل".