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هورنر: تشارك البيانات بين الفرق "مشكلة جذريّة"

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هورنر: تشارك البيانات بين الفرق "مشكلة جذريّة"
24-07-2020

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه من الجذريّ" أن تتوصّل البطولة إلى موقفٍ بخصوص مدى ما يُمكن للفرق الشريكة تشاركه من معلومات تقنيّة، حيث يعتقد بأنّ أداء الفرق "سيتقارب" إن سُمح لها بذلك.

عاد التحسّن اللافت لأداء لفريق ريسينغ بوينت في 2020 بعد نسخه لتصميم سيارة مرسيدس من موسم 2019 ليُسلّط الضوء مجدّدًا على هكذا تعاونٍ بين الفرق.

وتفوّقت ريسينغ بوينت على ريد بُل وفيراري لتنطلق خلف مرسيدس في تصفيات المجر.

وتقدّمت رينو باحتجاجٍ رسمي في مناسبتين الآن على تصميم قنوات تهوية مكابح سيارة ريسينغ بوينت، وفي حين أنّ رينو كانت الفريق الوحيد الذي يفعل ذلك، فإنّ الآخرين كانوا داعمين لجهودها في بعيدًا عن الأضواء.

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وضمن جدلٍ متّصلٍ فإنّ هورنر يتواجد في المُعسكَرين إن صحّ التعبير، وذلك في ظلّ انزعاج بعض الفرق الأخرى من أنّ فريقَي ريسينغ بوينت وألفا تاوري يُمكنهما تحديث سيارتَيهما الحاليّتين لموسم 2021 عبر الحصول على علب التروس والمكوّنات الأخرى من فرقها الشريكة من دون استهلاك مفاتيح التطوير.

وقال هورنر عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنّه موقفٌ شاملٌ بحاجة للتوضيح. من الواضح أنّ الكثير يجري في الوقت الحاضر، وشاهدنا إعادة إنشاء إن صحّ التعبير بين ريسينغ بوينت ومرسيدس".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا بحاجة للتوضيح للمستقبل، هل ذلك مقبول أم لا؟ أعتقد بأنّها مسألة جذريّة، كونه إن سُمح بذلك فأنا متأكّدٌ من تقارب الفرق".

واختتم: "إن لم يكن كذلك فيجب على الفرق حينها العمل بشكلٍ مستقل. ذلك هو السؤال العام الذي يُطرح على المروّج وفيا".

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