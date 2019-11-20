هورنر: التخلّص من الضغط الكبير أحد أسباب عودة غاسلي إلى أفضل مستوياته

قاد الفرنسي ببراعة في سباق جائزة البرازيل الكبرى مسجلًا أوّل منصّة تتويج له في الفئة الملكة بحلوله ثانيًا خلف ماكس فيرشتابن.

وبعد موسم استغنت فيه ريد بُل عن خدماته خلال العطلة الصيفية وانتقل إلى تورو روسو إثر نتائجه الضعيفة، تُعدّ تلك نقطة تحوّل مذهلة في مسيرة غاسلي.

حيث قال هورنر أنّ العامل الأساسي وراء ما حدث كان اتّباع غاسلي للمقاربة الصحيحة بعد انتقاله إلى تورو روسو، إلى جانب شعوره بالحرية والارتياح بعد تخلّصه من بعض الضغط.

"أعتقد بأنّ الطريقة التي تقبّل بها هذا التغيير كانت رائعة" قال هورنر عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أسباب تحوّل غاسلي المفاجئ مع تورو روسو.

وأضاف: "كان لديه خياران، إمّا أن يستسلم للإحباط حيال ما حدث، أو أن يكون ممتنًا لحقيقة أنّه ما زال في الفورمولا واحد وأنّ ريد بُل ما تزال تؤمن بموهبته. أعتقد بأنّه تقبّل ذلك الأمر عوضًا عن الشعور بالإحباط حياله".

وتابع: "أعتقد بأنّه شعر بالكاد ببعض الارتياح كذلك بسبب الضغط المتواصل في الفورمولا واحد، كما أنّه تعرّض لحادثين في موسمه الأوّل ومن ثمّ كانت هنالك بعض السباقات الصعبة اللغاية، وأنتم (وسائل الإعلام) لا ترحمون كذلك".

واسترسل: "لذا فإنّ الضغط يتزايد فقط هنا وأرى بأنّه كان من الصواب إبعاده عن ذلك الضغط. كان من الجيّد رؤيته يستعيد ثقته من جديد في تورو روسو".

من جهته قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد تعافى، ويمكننا الآن رؤية بيير الحقيقي".

وأكمل: "لطالما آمنّا بقدراته. وما حصل كان عاملاً إيجابياً بالنسبة له، وإلا لا أعتقد أنه كان ليتعافى على الإطلاق".

وبالرُغم من شعور ريد بُل أنّ غاسلي بحاجة إلى أن يبتعد عن الفريق الأساسي في وقت سابق من هذا العام بعد إخفاقة في تقديم الأداء المأمول، لكنّ هورنر لم يستبعد إمكانية عودته من جديد إلى ريد بُل ريسينغ في المستقبل إذا ما واصل إظهار ذلك الأداء الجيّد.

حيث قال في ختام حديثه: "إذا لم نؤمن بأنّه مرشّح للقيادة معنا، كنّا لنسرّحه من العقد الذي يرتبط به مع الفريق. لكن من الواضح أنّنا ما نزال نثق بمواهبه ولهذا أبقينا عليه ضمن المجموعة".