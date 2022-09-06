هورنر: تأخّر إتمام شراكة ريد بُل ليست له علاقة بحماية وظيفتي

تتواصل المحادثات بين ريد بُل وبورشه منذ فترة طويلة حول صفقة محتملة بدءًا من 2026 تنضمّ بموجبها العلامة الألمانيّة إلى الفورمولا واحد عبر الاستحواذ على حصّة في الفريق.

لكن مرّ شهران منذ الموعد الأصليّ للإعلان عن الصفقة ضمن جائزة النمسا الكبرى، وتُشير الأحاديث المتداولة في بادوك الفورمولا واحد في زاندفورت نهاية الأسبوع الماضي إلى أنّ المحادثة قد تكون توقّفت.

وسُئل هورنر، الذي يرأس فريق ريد بُل منذ 2005، يوم الأحد حول بعض الشائعات التي أشارت إلى أنّه قلقٌ بشأن خسارة وظيفته في حال انضمّت بورشه إلى الفريق.

وقال: "دائمًا ما تكون هناك شائعات جامحة في البادوك. التزمت تجاه الفريق على المدى الطويل مؤخّرًا. وبالفعل فإنّ أيّ محادثات أجريناها انبنت على الإبقاء على الهيكل الإداري كما هو، ودائمًا ما تمّ قبول ذلك".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّني لا أحتاج للتعليق على هذه التكهّنات الجامحة".

ويُعتقد بأنّ تأخّر الإعلان يعود إلى اختلافٍ في الرؤى للمشروع المستقبلي كونه يتضمّن تبادلًا للحصص.

إذ دائمًا ما تفاخرت ريد بُل باستقلاليّتها، وهو ما تسبّب في بعض الشكوك بشأن مدى انخراط بورشه كصانع سيارات في عمليّات صنع القرار في المستقبل.

وقال هورنر يوم الجمعة في زاندفورت أنّ أيّ شريكٍ محتملٍ يجب أن يُقرّر إن كان سينضمّ إلى الفورمولا واحد بشروط ريد بُل، وأنّ الصانع النمساوي يُواصل الدفع في مشروع محرّكاته الخاصة لموسم 2026.