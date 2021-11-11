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هورنر: بيريز وجد الثقة مع سيارة ريد بُل منذ العطلة الصيفية

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن سيرجيو بيريز يمنح الحظيرة النمساوية الآن "نوع الأداء المأمول تمامًا"، وذلك بعد بناء ثقته بنفسه منذ العطلة الصيفية لموسم الفورمولا واحد.

هورنر: بيريز وجد الثقة مع سيارة ريد بُل منذ العطلة الصيفية

بعد انضمامه إلى ريد بُل قادمًا من ريسينغ بوينت لموسم 2021، عانى بيريز في البداية من أجل التأقلم مع الخصائص الفريدة لسيارة "آر.بي.16.بي"، حيث عمل بجد من أجل ملائمة أسلوب قيادته مع طبيعة السيارة.

لكن المكسيكي حظي بصعود كبير في مستوى أدائه مؤخّرًا، إذ سجّل ثلاث منصات تتويج متتالية ليدفع ريد بُل إلى حدود نقطة واحدة من مرسيدس في ترتيب الصانعين.

وقدّم بيريز إحدى أفضل تأدياته هذا الموسم عندما حلّ ثالثًا في المكسيك نهاية الأسبوع الماضي، إذ خسر بفارق طفيف لصالح غريمه من مرسيدس لويس هاميلتون ضمن معركتهما المتأخرة على مركز الوصافة.

وضمن معرض حديثه عقب السباق على حلبة هيرمانوس رودريغيز، أشاد هورنر ببيريز على الكيفية التي نجح من خلالها في بناء ثقته بنفسه ورفع مستوى تأدياته.

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فقال: "لقد وجد ثقته داخل السيارة. لقد أتى ذلك في الحقيقة عقب العطلة الصيفية. أعتقد بأن تأدياته باتت أقوى وأقوى، وكذلك ثقته بنفسه".

وأضاف: "لقد وجد هذه الثقة الآن، ويقود على نحوٍ جيّد للغاية ويقدّم تمامًا نوع الأداء الذي كنا نأمُله".

هذا وبات بيريز ثالث سائق يجاور ماكس فيرشتابن ضمن صفوف ريد بُل عندما أتى ليحل مكان أليكس ألبون لموسم 2021.

وقد عانى ألبون، وسابقه بيير غاسلي، كذلك مع خصائص سيارة ريد بُل، والتي تناسب بشكل أكبر أسلوب قيادة فيرشتابن.

وعند سؤاله إذا ما افتقر بيريز للثقة في بداية مسيرته مع ريد بُل، قال هورنر: "أعتقد بأن تصميم السيارة كان جديدًا للغاية بالنسبة له، وكذلك الشعور على متنها، والبيئة المحيطة بالطبع".

وتابع: "لكن تتطلّب الأمر منه فترة قصيرة للتعامل مع الوضع، وقد نجح في التأقلم هنا".

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