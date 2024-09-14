هورنر: بيريز سيدعم فيرستابن في حال اعتمدت ريد بُل أوامر الفريق في باكو

يصر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على أن أوامر الفريق بين سائقيه واضحة، وأن بيريز "يعرف بنسبة 100%" أنه سيلعب دور الداعم لفيرستابن هذا الموسم.

ولا تزال هناك حالة من الارتباك حول "قواعد البابايا" الخاصة بمكلارين ومتى وكيف سيساعد أوسكار بياستري زميله لاندو نوريس في محاولته لتقليص الفارق البالغ 62 نقطة بينه وبين فيرستابن في صدارة ترتيب السائقين.

وقبل انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى هذا الأسبوع، صرّح بياستري بأنه سيساعد نوريس إذا دعت الحاجة، لكن هورنر سعيد بأنّ بيريز يفهم دوره في ريد بُل.

وكان المكسيكي قد عانى كثيرًا هذا الموسم، وكانت هناك تكهنات حول استبعاده خلال فترة العطلة الصيفية، قبل أن يتم الاحتفاظ به حتى نهاية العام.

ولعب بيريز دورًا مهمًا كداعم في جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2021 عندما فاز فيرستابن بلقب السائقين بطريقة مثيرة للجدل على حساب لويس هاميلتون – ويُتوقع أن يلعب دورًا مشابهًا هذا العام.

وعندما سُئل هورنر من قبل قناة "سكاي سبورتس إف 1" عن احتمال اعتماد أوامر الفريق لوضع فيرستابن في المقدمة أمام بيريز، أجاب: "يعتمد ذلك على مكان تواجد الآخرين. أوامر الفريق دائمًا ما تكون موضوعًا مثيرًا للجدل، لكن تشيكو يعرف بنسبة 100% ما هو دوره ووظيفته – دعم ماكس حتى نهاية هذه البطولة وأيضًا بطولة الصانعين".

وأضاف: "لقد رأينا ذلك، ما عليك سوى التفكير في أبوظبي 2021 لترى مدى كون تشيكو لاعب فريق حقيقي، لذلك بالنسبة لنا الخطة واضحة تمامًا. أتمنى أن يكون الصداع الوحيد الذي يجب علينا التعامل معه هو إدارة السائقين في اللفات الأخيرة!".

في المقابل قلّصت مكلارين الفارق مع ريد بُل في بطولة الصانعين مع تسجيل كل من بياستري ونوريس نقاطًا عالية في السباقات الأخيرة، بينما يقاتل فيرستابن بمفرده حيث يعاني بيريز من تراجع الأداء.

ومع ذلك، فإن باكو كانت واحدة من الحلبات المفضلة لبيريز في السنوات الأخيرة، وحقق نجاحًا أكبر في العاصمة الأذريّة مقارنة بأي سائق آخر.

وعندما سُئل هورنر عن السبب وراء تألق بيريز في باكو، أجاب: "ليست لدي فكرة. لا يوجد منطق واضح في ذلك، إنها حلبة ذات سرعات عالية مع منعطفات بزاوية 90 درجة، لكنه دائمًا ما يكون ساحرًا هنا. لو كانت هناك بطولة من 24 سباقًا في أذربيجان، لكان من الصعب هزيمته. من المهم أن نحافظ على هذا الزخم في السباق".