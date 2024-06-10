هورنر: بيريز بحاجة للعودة بقوة من جولة كندا الكارثية
حثّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، سائقه المكسيكي، سيرجيو بيريز، على العودة المباشرة إلى أدائه المطلوب، وذلك بعد تأدية كارثية في سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد.
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
بفضل جهود ماكس فيرستابن الكبيرة في مونتريـال، نجحت ريد بُل بتحقيق الفوز وسط انسحاب فيراري، بالتالي تمكنت العلامة النمساوية من مضاعفة فارق صدارة بطولة المصنعين أمام الحصان الجامح ليصل إلى 49 نقطة.
لكن هذا لم يحصل بمساعدةٍ من بيريز، حيث فشل في التأهل من القسم الأول للتصفيات، وفي السباق عانى كثيراً لمحاولة التعويض قبل التعرض لحادثة والانسحاب في المراحل الأخيرة من السباق.
بالتالي، لم يجمع بيريز سوى 4 نقاط فقط خلال آخر 3 سباقات.
حيث قال هورنر في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "كانت جولة كارثية بالنسبة إلى تشيكو. لكن عليه العودة بقوة في برشلونة".
وأكمل: "لحسن الحظ، واجهت فيراري جولة سيئة بشكل مفاجئ ولم يسجلوا أية نقطة وهذا ما خفف الضغط عنا. لكن يجب علينا تسجيل النقاط بكلتا السيارتين".
وأضاف: "على تشيكو العودة إلى مستواه المطلوب الذي ظهر به في بداية الموسم، بدءاً من برشلونة".
وكان بيريز قد وقع مؤخراً عقداً لموسمين إضافيين مع ريد بُل حتى نهاية 2026.
"ما رأيناه مع تشيكو هو أنه قادر على العودة بقوة. إنه سائق سباقات صلب وشخصية متينة، وما حصل يؤلمه أكثر من أي شخص آخر" قال هورنر.
وأكمل: "سيكون مصمماً على العودة بقوة وإثبات مقدرته للجميع".
يشار إلى أن ضعف أداء بيريز، أدى لتراجعه حتى المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة السائقين.
حادث سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
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