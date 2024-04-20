هورنر: بيريز المرتاح أكثر لم يعد يُركّز على فيرستابن في 2024

تمتّع بيريز ببداية جيّدة للموسم عبر تحقيقه لثلاث منصّات تتويج ضمن السباقات الأربعة الأولى، وكان وصيفًا فيها لزميله فيرستابن.

وعزّزت تلك التأديات موقعه في الفريق الذي يدرس خياراته لتجديد عقد المكسيكي الذي ينتهي بنهاية هذا العام.

وبدا أنّ بيريز يُعاني تحت توقّعاته نفسه لمجاراة فيرستابن العام الماضي، وذلك بعد أن أشعل انتصاراه المبكّران طموحاته للمنافسة على اللقب.

لكنّ هورنر شعر بأنّ تعديل بيريز لعقليّته هذا الموسم، عبر عدم التركيز على ما يفعله فيرستابن، جعله أكثر ارتياحًا خلف المقود.

وقال هورنر لقناة "سكاي سبورتس اف1": "لديكم ميولٌ لاستبعاده، لكنّه يقوم بعملٍ رائع".

وأضاف: "دخل هذا الموسم بعقليّة جديدة، إنّه مرتاحٌ ويقود بشكلٍ جيّد. لا يركّز على زميله، إنّها مقاربة مختلفة وشاهدنا أداءً قويًا منه في السباقات الخمسة الأولى".

وأكمل: "إنّه يقود بشكلٍ جيّد، ثقته تكبر ونأمل أن يُحوّل ذلك إلى نتيجة جيّدة أخرى غدًا".

وقال هورنر أنّ بيريز يستجيب بشكلٍ جيّدٍ لضغط القتال من أجل مستقبله في الفريق.

وقال: "إنّه جزء مهمٌ من لفريق، وهو يعمل بشكلٍ جماعي وأعتقد بأنّ له دعمًا هندسيًا رائعًا. يشعر بالراحة في الفريق. يعلم أنّ عقده ينتهي بنهاية الموسم وهو يقود من أجل مستقبله".

وأردف: "يستجيب للضغط بأفضل طريقة ممكنة وأعتقد بأنّنا نرى كيف يستجيب بعض السائقين للضغط، بينما ينهار آخرون".

وكان بيريز قد تأهّل ثانيًا للسباق الرئيسي لجائزة الصين الكبرى بعد أن كاد أن يخرج من القسم الأوّل، واعترف هورنر بأنّ الفريق لعب على الحظّ قليلًا عندما قرّر محاولة العبور إلى القسم الثاني بمجموعة إطارات مستعملة مع بيريز.