هورنر: بوسع بيريز الاسترخاء الآن بعد تلاشي ضغوط منافسة اللقب
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه بات بوسع سائقه سيرجيو بيريز الاسترخاء نظراً لتلاشي ضغوط المنافسة على لقب موسم 2023 في الفورمولا واحد، نظراً للفارق الكبير الذي بات يمتلكه زميله ماكس فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين.
أحرز بيريز الفوز في سباقين من أصل أول أربعة سباقات خلال الموسم، وكان الفارق بينه وبين فيرستابن 6 نقاط فقط بعد الفوز في أذربيجان وكان منافساً فعلياً على اللقب.
لكن الفارق توسع حين تصدر الهولندي ثنائية ريد بُل في ميامي. من ثم واجه المكسيكي جولة كارثية في موناكو، فقد تعرض لحادثة في القسم الأول من التصفيات وأنهى خارج النقاط بعد سباق كارثي.
ومجدداً واجه المكسيكي صعوبات في التصفيات خلال جولة إسبانيا ليتأهل بالمركز 11. ونجح بالتعافي إلى الرابع خلال السباق.
وفاز فيرستابن بكلا السباقين: موناكو وإسبانيا، ما وسّع الفارق الذي يمتلكه في الصدارة إلى 53 نقطة.
وأوضح هورنر أن منافسة بيريز على اللقب باتت أقل واقعية الآن بعد إسبانيا، بالتالي بوسعه الاسترخاء الآن.
فقال: "أعتقد أن ذلك سيمنحه الكثير من الثقة. لقد واجه جولة صعبة في موناكو، وتصفيات صعبة في إسبانيا لكن مع سباق أفضل".
وأكمل: "أعتقد أنه وبالنظر إلى الفارق الآن بينهما، وهو فارق كبير للغاية، فإن ذلك سيزيح الضغط عن كاهله، أعتقد أن ذلك سيسمح له الآن بالاسترخاء، وألا يضغط نفسه، وذلك بهدف إعادة إيجاد الوتيرة التي امتلكها في السباقات الأولى".
وأضاف: "أعتقد أننا جميعنا نعرف قدرات تشيكو. رأيناه في سباقات مثل أذربيجان والسعودية، ورأينا مقدرته. أنا واثق أنه سيجد الوتيرة المناسبة في المستقبل القريب".
وتنبأت محاكاة الفريق بأن بيريز قادر على التقدم من المركز 11 حتى الخامس في إسبانيا، لكنه تجاوز التوقعات.
"أشارت نتائج المحاكاة إلى أنه قد يصل للمركز الخامس. لكنه قام بعمل أفضل وحقق المركز الرابع. كنا نشعر بأن فيراري ربما تكون قادرة على تقديم وتيرة أفضل" قال هورنر.
واختتم: "كان قريباً من مراكز منصة التتويج وكان يلاحق جورج (راسل). لقد كانت عودته جيدة للغاية وبشكل خاص خلال القسم الثاني للسباق".
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا
فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد"
مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد" مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد"
فيرستابن: الإبقاء على القوانين سيمنح منافسي ريد بُل فرصة التعويض
فيرستابن: الإبقاء على القوانين سيمنح منافسي ريد بُل فرصة التعويض فيرستابن: الإبقاء على القوانين سيمنح منافسي ريد بُل فرصة التعويض
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟ تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
هورنر: بوسع بيريز الاسترخاء الآن بعد تلاشي ضغوط منافسة اللقب
هورنر: بوسع بيريز الاسترخاء الآن بعد تلاشي ضغوط منافسة اللقب هورنر: بوسع بيريز الاسترخاء الآن بعد تلاشي ضغوط منافسة اللقب
"فيا دبليو إي سي" وشبكة موتورسبورت تطلقان استبيان المتابعين العالمي 2023
"فيا دبليو إي سي" وشبكة موتورسبورت تطلقان استبيان المتابعين العالمي 2023 "فيا دبليو إي سي" وشبكة موتورسبورت تطلقان استبيان المتابعين العالمي 2023
مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد"
مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد" مكلارين: "تُرفع القبعة احتراماً" لتصميم أرضية سيارة ريد بُل "المعقّد"
لوكلير: فيراري بحاجة للتركيز على البقاء "ضمن نافذة العمل القصوى للإطارات"
لوكلير: فيراري بحاجة للتركيز على البقاء "ضمن نافذة العمل القصوى للإطارات" لوكلير: فيراري بحاجة للتركيز على البقاء "ضمن نافذة العمل القصوى للإطارات"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.