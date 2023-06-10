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هورنر: بوسع بيريز الاسترخاء الآن بعد تلاشي ضغوط منافسة اللقب

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه بات بوسع سائقه سيرجيو بيريز الاسترخاء نظراً لتلاشي ضغوط المنافسة على لقب موسم 2023 في الفورمولا واحد، نظراً للفارق الكبير الذي بات يمتلكه زميله ماكس فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين.

سيرجيو بيريز، ريد بُل

أحرز بيريز الفوز في سباقين من أصل أول أربعة سباقات خلال الموسم، وكان الفارق بينه وبين فيرستابن 6 نقاط فقط بعد الفوز في أذربيجان وكان منافساً فعلياً على اللقب.

لكن الفارق توسع حين تصدر الهولندي ثنائية ريد بُل في ميامي. من ثم واجه المكسيكي جولة كارثية في موناكو، فقد تعرض لحادثة في القسم الأول من التصفيات وأنهى خارج النقاط بعد سباق كارثي.

ومجدداً واجه المكسيكي صعوبات في التصفيات خلال جولة إسبانيا ليتأهل بالمركز 11. ونجح بالتعافي إلى الرابع خلال السباق.

وفاز فيرستابن بكلا السباقين: موناكو وإسبانيا، ما وسّع الفارق الذي يمتلكه في الصدارة إلى 53 نقطة.

وأوضح هورنر أن منافسة بيريز على اللقب باتت أقل واقعية الآن بعد إسبانيا، بالتالي بوسعه الاسترخاء الآن.

فقال: "أعتقد أن ذلك سيمنحه الكثير من الثقة. لقد واجه جولة صعبة في موناكو، وتصفيات صعبة في إسبانيا لكن مع سباق أفضل".

وأكمل: "أعتقد أنه وبالنظر إلى الفارق الآن بينهما، وهو فارق كبير للغاية، فإن ذلك سيزيح الضغط عن كاهله، أعتقد أن ذلك سيسمح له الآن بالاسترخاء، وألا يضغط نفسه، وذلك بهدف إعادة إيجاد الوتيرة التي امتلكها في السباقات الأولى".

وأضاف: "أعتقد أننا جميعنا نعرف قدرات تشيكو. رأيناه في سباقات مثل أذربيجان والسعودية، ورأينا مقدرته. أنا واثق أنه سيجد الوتيرة المناسبة في المستقبل القريب".

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وتنبأت محاكاة الفريق بأن بيريز قادر على التقدم من المركز 11 حتى الخامس في إسبانيا، لكنه تجاوز التوقعات.

"أشارت نتائج المحاكاة إلى أنه قد يصل للمركز الخامس. لكنه قام بعمل أفضل وحقق المركز الرابع. كنا نشعر بأن فيراري ربما تكون قادرة على تقديم وتيرة أفضل" قال هورنر.

واختتم: "كان قريباً من مراكز منصة التتويج وكان يلاحق جورج (راسل). لقد كانت عودته جيدة للغاية وبشكل خاص خلال القسم الثاني للسباق".

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