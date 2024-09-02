هورنر بعد مونزا: أداؤنا مثير للقلق
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه يتوجب حلّ المشاكل التي تواجهها السيارة، سريعاً.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
هنّأ هورنر فريق فيراري على إحراز الفوز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا مع شارل لوكلير.
لكنه أكد على ضرورة حلّ ريد بُل لمشاكل تأدية السيارة بسرعة.
فقال: "بداية، أودّ تهنئة شارل على تحقيق الفوز في حلبة الموطن".
وأكمل: "لم نتمكن اليوم من إكمال استراتيجية التوقف الواحد بسبب تآكل الإطارات".
وأردف: "نترك إيطاليا ونحن مدركون لوجود الكثير من العمل أمامنا".
وأضاف: "عملت استراتيجيتنا لفترة محددة، لكننا بدأنا نعاني المشاكل مع الإطارات".
واسترسل: "أعتقد أن ماكس قام بعمل جيد، وقدم كل ما بوسعه للوصول للمركز السادس. كذلك الحال مع تشيكو الذي خاض سباقاً جيداً اليوم".
واستكمل: "أعتقد أن النتيجة اليوم هي أقصى ما كان بوسعنا تحقيقه".
واستطرد: "أداؤنا مثير للقلق حالياً، وأمام الفريق بأكمله عمل كبير للغاية. يبدو أن هناك مشاكل في التوازن. يعمل الفريق في المصنع بوتيرة هائلة لمحاولة حل المشاكل".
واختتم: "لقد كشفت هذه الجولة بعض نقاط ضعفنا".
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