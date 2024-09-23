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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

هورنر بعد الفارق الشاسع خلف نوريس في سنغافورة: مكلارين "استهزأت بنا"

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن مكلارين "استهزأت بهم" حين كشف لاندو نوريس عن الأفضلية الحقيقية التي امتلكتها السيارة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بدا نوريس مرتاحاً تماماً خلف مقود مكلارين على حلبة مارينا باي التي فرض هيمنته عليها منذ التجارب الحرة.

وفي القسم الأول، طلب الفريق من نوريس توسيع الفارق لأكثر من خمس ثوانٍ.

حينها ضغط نوريس بشكل واضح لتوسيع الفارق بشكل واضح لتظهر الأفضلية التي تمتلكها السيارة البرتقالية.

ولم يفلح فيرستابن بالاقتراب من نوريس على الإطلاق حيث أنهى السباق خلفه بفارق قارب 21 ثانية.

وبعد ذلك الأداء المذهل، علّق هورنر على الأفضلية التي تمتلكها مكلارين حالياً.

حيث قال مستعملاً لغة مستهجنة: "نعم، كان ذلك أشبه بمزحة! - ’استهزأت بنا’!".

وأكمل ضاحكاً: "لكن ليس من المفترض أن أصرّح بتصريح كهذا!"، ملمحاً إلى الجدل الذي تسببت به "فيا" عبر منع الشتائم من قبل السائقين.

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وأضاف: "السرعة التي امتلكوها على متن تلك الإطارات… خسرنا السباق مباشرة بسبب ذلك".

وأردف: "لمس نوريس الحائط مرة ثم مرة ثانية، لكنه نجا من ذلك".

وتابع: "أعتقد أن ماكس قدم سباقاً قوياً جداً مقارنة بالأسابيع الماضية، أعتقد أننا حققنا تقدماً فعلياً. لكن أمامنا الكثير من العمل قبل أوستن".

رغم ذلك، يرى هورنر أن وتيرة ريد بُل على إطارات هارد كانت تجاري مكلارين وهذا أمر مشجع نسبياً.

فقال: "كانوا سريعين جداً في القسم الأول. أعتقد أننا كنا أفضل على هارد، لكن بالطبع، توسّع الفارق كثيراً وبشكل كبير للغاية على حلبة من الصعب التجاوز فيها".

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