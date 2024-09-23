هورنر بعد الفارق الشاسع خلف نوريس في سنغافورة: مكلارين "استهزأت بنا"
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن مكلارين "استهزأت بهم" حين كشف لاندو نوريس عن الأفضلية الحقيقية التي امتلكتها السيارة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
بدا نوريس مرتاحاً تماماً خلف مقود مكلارين على حلبة مارينا باي التي فرض هيمنته عليها منذ التجارب الحرة.
وفي القسم الأول، طلب الفريق من نوريس توسيع الفارق لأكثر من خمس ثوانٍ.
حينها ضغط نوريس بشكل واضح لتوسيع الفارق بشكل واضح لتظهر الأفضلية التي تمتلكها السيارة البرتقالية.
ولم يفلح فيرستابن بالاقتراب من نوريس على الإطلاق حيث أنهى السباق خلفه بفارق قارب 21 ثانية.
وبعد ذلك الأداء المذهل، علّق هورنر على الأفضلية التي تمتلكها مكلارين حالياً.
حيث قال مستعملاً لغة مستهجنة: "نعم، كان ذلك أشبه بمزحة! - ’استهزأت بنا’!".
وأكمل ضاحكاً: "لكن ليس من المفترض أن أصرّح بتصريح كهذا!"، ملمحاً إلى الجدل الذي تسببت به "فيا" عبر منع الشتائم من قبل السائقين.
وأضاف: "السرعة التي امتلكوها على متن تلك الإطارات… خسرنا السباق مباشرة بسبب ذلك".
وأردف: "لمس نوريس الحائط مرة ثم مرة ثانية، لكنه نجا من ذلك".
وتابع: "أعتقد أن ماكس قدم سباقاً قوياً جداً مقارنة بالأسابيع الماضية، أعتقد أننا حققنا تقدماً فعلياً. لكن أمامنا الكثير من العمل قبل أوستن".
رغم ذلك، يرى هورنر أن وتيرة ريد بُل على إطارات هارد كانت تجاري مكلارين وهذا أمر مشجع نسبياً.
فقال: "كانوا سريعين جداً في القسم الأول. أعتقد أننا كنا أفضل على هارد، لكن بالطبع، توسّع الفارق كثيراً وبشكل كبير للغاية على حلبة من الصعب التجاوز فيها".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس عن اللفة الأسرع لريكاردو في سنغافورة: "ريد بُل لعبت لعبة ذكية وتهانيّ له"
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين لن تتوقف عن تطوير سيارتها لموسم 2024
بياستري: منصة التتويج عودة قوية بعد خيبة أمل التصفيات في سنغافورة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
مرسيدس "قرأت السباق بشكلٍ خاطئ" مع استراتيجيّة هاميلتون في سنغافورة
كيف شرحت كوابيس ريد بُل السابقة تحوّل أدائها المفاجئ في سنغافورة
لقطات تُظهر راسل "يرتجف" بعد سباق سنغافورة
لماذا كانت مكلارين مُسيطرة بذلك الشكل في سنغافورة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات