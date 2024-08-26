هورنر بثقة: نمتلك القوة للعودة إلى الصدارة

وصف هورنر أداء مكلارين في هولندا بأنه قادم "من عالم آخر"، وأثنى كذلك على تأديه نجمه ماكس فيرستابن الذي أنهى سباق موطنه ثانياً.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها فيرستابن الفوز على أرضه، حيث تفوق عليه لاندو نوريس بفارق وصل إلى 23 ثانية تقريباً في إثبات مذهل على سرعة السيارة البرتقالية.

لكن هورنر أكد أن ريد بُل ستعود بقوة في مونزا.

فقال في تصريح لقناة "سكاي اف1": "كانت مكلارين في عالم آخر اليوم".

وأكمل: "قمنا بكل ما بوسعنا. انتزع ماكس الصدارة في البداية، لكن وتيرتهم كانت في مستوى آخر تماماً".

وتابع: "أمامنا الكثير من العمل لكننا تعلمنا بعض الدروس الهامة. سنستغلّ كامل وقتنا للعودة مجدداً في مونزا".

وأردف: "ما زلنا نتصدر بطولة السائقين بفارق مريح، لكننا خسرنا بعض النقاط ضمن بطولة المصنعين. علينا الردّ على ذلك".

واختتم: "أنا واثق من امتلاكنا القوة اللازمة لتحقيق ذلك".