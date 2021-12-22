تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022 التالي / دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1 أخبار

هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل

سيبقى كريستيان هورنر مديراً لفريق ريد بُل في الفورمولا واحد حتى موسم 2026 على أقل تقدير، بعد الاتفاق على تمديد عقده.

هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل

انضم هورنر إلى ريد بُل كمدير للفريق في 2005، عندما انتقل عملاق مشروبات الطاقة للمشاركة في الفورمولا واحد بفريقٍ خاص، لينجح في تحقيق خمسة ألقاب للسائقين وأربعة للمصنعين.

وآخر هذه الألقاب جاء الشهر الماضي حين أحرز ماكس فيرشتابن الفوز بسباق أبوظبي الختامي للموسم في اللفة الأخيرة، متقدماً على لويس هاميلتون.

واعترف فيرشتابن بعد الفوز بأنه يأمل البقاء مع ريد بُل خلال العشرة أو الـ 15 عاماً المقبلة، بينما أراد هيلموت ماركو مستشار الفريق لشؤون رياضة السيارات، ببدء مفاوضات مبكرة لتمديد عقد الهولندي الشاب.

ومع سعي ريد بُل للحفاظ على الفريق متحداً ومتعاوناً، يبدو أن هورنر قد وقع تمديد عقده بالفعل، ما يعني أنه سيواصل العمل من منصبه حتى 2026 على الأقل.

وضمن معرض كلامه مع قناة "سيرفوس تي.في" في مقابلة مشتركة مع فيرشتابن، أوضح ماركو أن الشراكة التي تجمعه مع هورنر "تعمل بشكل جيد جداً"، وأن ريد بُل قد مددت عقده حتى قبل تمديد عقد فيرشتابن.

فقال: "كريستيان مدير الفريق، إنه الواجهةُ، وأنا أعمل من الكواليس".

وأكمل: "لكن تعاوننا يسير بشكل جيد جداً، حيث نعمل على تحديد اتجاه الفريق. في المسائل السياسية، لدينا عادة الآراء ذاتها، وأعتقد أن نجاحاتنا أثبتت صحة ذلك".

وتابع: "ديتريش ماتيشيتز (مالك ريد بُل) قال ’من كريستيان؟’ في البداية عندما لم يكن كريستيان يمتلك أية خبرة في الفورمولا واحد. لكنني كنت بالفعل أعرفه منذ الفورمولا 3000 وفئات الناشئين الأخرى وكنت أعلم طموحاته ومهاراته. الآن، تمكن من تحقيق نجاح رائع".

وأردف: "إنه مدير فريق يتحلى بالشخصية المثالية، وبالمناسبة، عقده كان في طور التمديد حتى قبلك أنت (موجهاً كلامه إلى فيرشتابن)".

واسترسل: "ضمن الفريق، نريدُ ثباتاً لعملية الانتقال خلال المواسم المقبلة، مع تطبيق القوانين الجديدة وقوانين الهيكل الجديدة، كي نحظى بفريق متماسك".

اقرأ أيضاً:

وكانت مصادر رفيعة ضمن ريد بُل قد أكدت لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن عقد هورنر قد تم توقيعه بالفعل ليلتزم مع الفريق على المدى الطويل.

والخطوة التالية الكبيرة ستكون تمديد عقد فيرشتابن، الذي ينتهي حالياً بنهاية موسم 2023.

وتعليقاً على فكرة أن عقد هاميلتون ينتهي مع مرسيدس بنفس الوقت، قال فيرشتابن: "لا أهتم حقاً بما يجري هناك".

المشاركات
التعليقات
فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022
المقال السابق

فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022
المقال التالي

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل
تحميل التعليقات
ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل

فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

محرّك وسيارة فيراري لموسم 2022 سيتضمّنان "الكثير من الابتكارات"
فورمولا 1 فورمولا 1

محرّك وسيارة فيراري لموسم 2022 سيتضمّنان "الكثير من الابتكارات"

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل

هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل

فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.