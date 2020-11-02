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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة

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هورنر: انفجار إطار فيرشتابن في إيمولا حدث في لحظة
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يشتبه فريق ريد بُل أنّ أشلاء على المسار تسبّبت في انفجار إطار ماكس فيرشتابن بشكلٍ مفاجئ وسريع خلال سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، ما كلّف الفريق مركزًا ثانيًا.

كان فيرتشابن يتواجد في المركز الثاني بشكلٍ مريح قبل انفجار إطاره الخلفيّ الأيمن عند منعطف "فاريانتي فيلنوف" ما تسبّب في التفاف سيارته وتوقّفها على الحصى مع بقاء 13 لفّة على النهاية.

وجاء ذلك الانسحاب المحبط بعد سباقٍ قوي من الهولندي تمكّن خلاله من تجاوز فالتيري بوتاس سائق مرسيدس قبل ذلك بثماني لفّات.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بعد السباق أنّ الحظيرة النمساويّة تشتبه في أنّ فيرشتابن عبر على بعض الأشلاء بالنظر إلى الطبيعة المفاجئة للانفجار.

وقال هورنر: "نعتقد بأنّه اصطدم ببعض الأشلاء أو شيء ما، كونه كان يتحدّث عبر اللاسلكي مع مهندسه وفجأة انفجر الإطار".

وأكمل: "ذلك يشير إلى أنّ الثقب حدث في لحظة، وكانت تلك النتيجة. ذلك محبطٌ جدًا، خاصة بعد أن تمكّن من تجاوز فالتيري، شعرنا بأنّنا تمتّعنا بوتيرة جيّدة اليوم. من المحبط خسارة المركز الثاني".

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وكان فيرشتابن قد تقدّم على لويس هاميلتون عند الانطلاقة، وكان أوّل من يجري توقّفه بين ثلاثيّ الصدارة في محاولة لتسليط الضغط على بوتاس المتصدّر.

لكنّ مرسيدس استجابت بإيقاف بوتاس في اللفّة التالية، مع الإبقاء على هاميلتون، ما سمح للبريطاني بالتقدّم عليه وعلى بوتاس كذلك.

وقال هورنر أنّه كان من المستحيل على ريد بُل تغطية الاستراتيجيّتين معًا بالنظر إلى تواجد سيارة واحدة فقط في الأمام.

وقال البريطاني: "تتواجد بين فكَّي الاستراتيجيّة حينها. إن أقدمت على التوقّف أبكر من أجل التجاوز، فبوسعهم الإبقاء على السيارة الأخرى في الخلف لفترة أطول ولا يُمكنك تغطية الخيارين. عليّ اختيار أحدهما".

وأضاف: "حاولنا التغلّب على لويس، لأنّنا شعرنا بأنّ فالتيري سيتمتّع بوتيرة جيّدة على الإطارات الجديدة بعد توقّفه، لكنّ وتيرته لم تكن رائعة. وارتكب الكثير من الأخطاء، وسمح ذلك للويس بالاقتراب ضمن مجال توقّفه ومن ثمّ التقدّم عليه وجاءت فترة سيارة الأمان الافتراضيّة كذلك".

ثمّ تابع: "كنّا نعي الضرر الذي لحق بسيارة فالتيري وكان عليه إدارته، ومن الواضح أنّ ذلك منح لويس أفضليّة الأداء".

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وأكمل: "كان على ماكس تسليط الضغط عليه حينها، ودفعه لارتكاب الأخطاء وهو ما حدث. قال لي ماكس أنّ فالتيري اختبره عند الكبح، ولا بأس بذلك، عند ذات المنعطف الذي ارتكب فيه الخطأ وكاد ماكس أن يصطدم به".

واختتم بالقول: "لكنّ ماكس كان صبورًا وتجاوزه على الخطّ المستقيم مستغلًا نظام ’دي آر اس’. كان كلّ شيء يبدو جيّدًا في تلك المرحلة".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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