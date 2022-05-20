هورنر: انضمام موظّفين من ريد بُل إلى أستون مارتن "ليس مصادفة"

قدّمت أستون مارتن مجموعة من التحديثات على سيارتها "أي.ام.آر22" اليوم الجمعة ضمن جائزة إسبانيا الكبرى، حيث شملت مفاهيم تصميميّة سرعان ما تبيّن تشابهها مع تصميم سيارة ريد بُل "آر.بي18".

وكشفت "فيا" أنّها حقّقت في المسألة كجزء من الفحوصات التقنيّة قبيل انطلاق الحدث، لكنّها اعتبرت أنذ أستون مارتن اتّبعت عمليّات تصميميّة صحيحة، وبالتالي اعتُبر الفريق ممتثلًا للقوانين.

لكنّ ريد بُل ردّت عبر إصدار بيانٍ قالت فيه أنّ نقل الملكيّة الفكريّة سيُعتبر "خرقًا جديًا" للقوانين.

وكان عددٌ من موظّفي ريد بُل، بمن فيهم دان فالوز رئيس خبراء الانسيابيّة، قد انتقل إلى أستون مارتن في الأشهر الماضية. وبدأ فالوز عمله بشكلٍ رسمي مع فريقه الجديد كمدير تقني في 2 أبريل.

وقال هورنر لقناة "سكاي سبورتس" بعد التجارب الحرّة في إسبانيا: "التقليد هو أفضل شكلٍ للإطراء في النهاية".

وأضاف: "ليست مصادفة أنّ بعض الموظّفين انتقلوا من ريد بُل إلى أستون مارتن في الفترة الشتويّة وبداية الموسم".

وأكمل: "جذبت فيا اهتمامنا في بداية الأسبوع عندما قالت لنا أنّ هناك سيارة مشابهة للغاية لسيارتنا، وإن كان بوسعنا مدّهم بقائمة المغادرين وأين كانت وجهتهم. دقّ ذلك أجراس الإنذار فورًا".

وأردف: "نرى موظّفين ينتقلون من فرقٍ إلى أخرى بعد فترات راحة إجباريّة. ما يحملونه معهم في عقولهم جزءٌ عادلٌ من اللعبة. تلك معارفهم".

وواصل شرحه بالقول: "لكن ما ليس عادلًا وغير مقبولٍ بالكامل هو وجود أيّ نقلٍ للملكيّة الفكرية على الإطلاق".

وكانت "فيا" قد وضعت قيودًا إضافيّة على القوانين المتعلّقة بالهندسة المعاكسة للسيارات على خلفيّة جدل سيارة "مرسيدس الورديّة" في 2020 عندما قامت ريسينغ بوينت – التي أصبحت الآن أستون مارتن – بمحاولة نسخ تصميم سيارة مرسيدس الحائزة على اللقب في 2019 باستخدام الصور الفوتوغرافيّة.

لكنّ هورنر قال أنّ تحديثات أستون مارتن لم يكن من الممكن أن "يتمّ تصميمها بذات الطريقة في الوقت الذي لم تظهر فيه سيارة "آر.بي18" إلّا قبل شهر ونيّفٍ من الآن، ما يعني أنّ العمل انطلق قبل ذلك بفترة".

وبدا هورنر متردّدًا حيال قول إن كانت ريد بُل تملك أيّة أدلّة على نقل أيّ ملكيّة فكريّة، لكنّه أكّد أنّ الفريق سينظر في التحقيق داخليًا عبر التدقيق في برمجيّاته الحاسوبيّة.