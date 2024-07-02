هورنر: انتقادات مكلارين لفيرستابن "مخطئة وغير عادلة"

وصف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الانتقادات المُوجّهة إلى ماكس فيرستابن من قبل نظيره في مكلارين أندريا ستيلا بـ "المخطئة وغير العادلة".

كما أصرّ هورنر على أنّ فيرستابن "لن يُغيّر" مقاربته العدائيّة للتسابق بعد الحادثة التي جمعته بلاندو نوريس في سباق النمسا.

بعد عدّة نزالات خفيفة لعدّة لفّات ضمن المعركة على صدارة سباق الأحد في ريد بُل رينغ، وقع احتكاكٌ بين فيرستابن وسائق مكلارين عند المنعطف الثالث ما تسبّب في تعرّض كلٍ منهما لثقبٍ في أحد إطاراته.

وأكمل فيرستابن السباق خامسًا بعد تغيير إطاراته، في الوقت الذي كان فيه الضرر الذي لحق بسيارة نوريس كبيرًا ما حال دون مواصلته السباق.

وكان نوريس وأندريا ستيلا مدير فريق مكلارين منزعجين للغاية لاحقًا حيال قيادة فيرستابن الدفاعيّة العدائيّة، حيث شعرا أنّ الهولندي تحرّك أثناء الكبح عدّة مرّات قبل الواقعة.

لكنّ هورنر قال أنّ فيرستابن "لن يُغيّر" مقاربته، مُشيرًا إلى أنّ نوريس يكتشف الآن مدى احتدام وصعوبة تسابق بطل العالم.

وقال حيال ذلك لقناة "سكاي سبورتس": بالتأكيد لن يتغيّر ماكس. أعتقد بأنّ هناك جانبًا من المعادلة يتمثّل في اكتشاف لاندو لكيفيّة التسابق مع ماكس وهم يكتشفون ذلك".

وأردف: "سيكون هناك تسابق متقاربٌ أكثر بينهما بشكلٍ حتمي بالنظر إلى مدى تقارب أداء السيارتين".

ثمّ تابع: "ماكس متسابقٌ قاسٍ، إنّه واحدٌ من أكثر المتسابقين شراسة على الحلبة والجميع يعلم أنّك إن تسابقت في مواجهة ماكس، فإنّه سيقدّم أقصى أداء لديه".

وقال هورنر أنّ فيرستابن ونوريس تحدّثا بشكلٍ منفرد بعد هدوئهما إثر السباق.

وقال: "أعتقد بأنّهما تحدّثا بالفعل، ولا أعتقد بأنّ هناك أيّة مشاكل الآن".

وكان ستيلا قد أشار إلى أنّ عدائيّة فيرستابن تعود إلى معاركه مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس في 2021، حيث شعر ستيلا أنّ فيرستابن لم يُعاقب بالصرامة المناسبة عندما تجاوز الحدود في معاركهما.

وشعر هورنر أنّ ذلك غير عادل، بالرغم من أنّه قبل أنّ الحادثة بين فيرستابن ونوريس كانت "تتشكّل معالمها" منذ جائزة ميامي الكبرى.

وقال: "لقد تسابق بشراسة مذهلة في 2021، إنّه متسابقٌ صعب، ولم يتسابق مع أيّ أحدٍ تقريبًا خلال العامين الماضيين لأنّه كان وحيدًا في الأمام".

وأضاف: "كان الاحتكام بينهما يتشكّل منذ ثلاثة أو أربعة سباقات، ومن البديهي أن يحدث ذلك الآن، ووقع ذلك في المنعطف الثالث. لقد تمّة معاقبته في 2021 عندما ارتكب أخطاءً وكذلك الحال للويس الذي كان يتسابق بشراسة عالية ذلك العام".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّه من المخطئ وغير العادل أن تصف سائقًا هكذا، وأنا متأكّدٌ من أنّ تلك حميّة اللحظة نالت من أندريا وانزعاجه، لكنّ ذلك تسابق شرس". لقد عمل مع مايكل شوماخر في فيراري لعدّة أعوام، يجب أن يعلم ذلك أكثر من غيره".