هورنر: المعركة مع فيراري في الفورمولا واحد أقل استفزازًا بعد الاشتباكات مع وولف العام الماضي

تطورت معركة العام الماضي بين هورنر وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى مراحل شخصية للغاية في بعض الأوقات إلى حدّ دخولهما في حرب كلامية فيما بينهما.

لكن وبالرغم من احتدام المنافسة وكونها قريبة للغاية هذا العام بين ريد بُل وفيراري، إلّا أنه لم تظهر حتى الآن أية إشارة علنية على نوع العداء الذي كان حاضرًا من قبل.

وعند سؤاله عن مدى اختلاف معركة هذا العام في مواجهة فيراري بالمقارنة مع الصدامات مع وولف في 2021، قال هورنر: "حسنًا، ماتيا شخص لطيف. لذلك يمكن القول بأنه نوع مختلف من المنافسة".

وأضاف: "لكنك بذلك تُخرج توتو من الحسابات، وهنالك الكثير من الوقت أمامه كي يعود إلى المنافسة. لكن في النهاية نحن مركزون جدًا على أنفسنا. الفرق التسعة هم منافسونا".

وتابع: "كما أعتقد بأنه كان هنالك الكثير من الاستفزاز العام الماضي، والكثير من الأمور الدائرة خارج الحلبة إلى جانب داخلها كذلك، في حين يبدو هذا العام أكثر تركيزًا على ما يدور على المسار وأعتقد بأن التسابق كان رائعًا بين شارل وماكس".

وأكمل: "السباقات الأولى في هذا الموسم كانت أسطورية. وإذا ما تواصل ذلك على مدار الموسم، بشكل حتمي، فستتصاعد الأمور في مرحلة ما مع احتدام المنافسة أكثر خلال النصف الثاني من الموسم".

واختتم: "لكننا بالتأكيد شهدنا حتى الآن تسابقًا محترمًا للغاية، تسابقًا قويًا، لكن منصفًا. وكما قلت، أعتقد بأنكم سترون مرسيدس تنضم إلى الحفلة قريبًا جدًا".