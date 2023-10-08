اشترك
السابق / بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي"  التالي / اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن الفوز ليس كافياً بالنسبة إلى نجمه ماكس فيرستابن، في الفورمولا واحد، بل يحتاج إلى الحفاظ على هيمنته.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

حسم فيرستابن لقبه الثالث على التوالي في سباق قطر القصير، ليتوّج بطلاً لهذا الموسم.

وبينما تبدو سيارة ريد بُل مهيمنة، لكن هورنر يرى أن فيرستابن يضغط بشدة لاستخلاص أقصى ما يمكن منها، وإظهار هيمنته.

ورغم أنه أحياناً يكون من السهل إيصال السيارة فقط لنهاية السباق، لكن ذهنية فيرستابن تدفعه دوماً لتحقيق الفوز بأكبر فارق ممكن.

فقال: "إنه لا يترك شيئاً على الطاولة. يريد كل شيء. هذا ما يدفع الفريق ويحفّزه كذلك".

وأكمل: "أعتقد أنه لا يتوقف ضمن سعيه نحو أفضل أداء ممكن. فهو لا يريد الفوز فقط: بل يريد الهيمنة".

وتابع: "نرى هذه الخصلة في الرياضيين العظماء. سعيهم نحو الامتياز ليس فقط كي يكونوا الأوائل، بل ليهيمنوا، وهذه علامة فارقة تجعل منه موهبة استثنائية".

اقرأ أيضاً:

ويرى هورنر أن ما أظهره فيرستابن هذا الموسم ليس تأكيداً فقط على موهبته الطبيعية، بل على نضجه ليصبح السائق المتكامل.

فقال: "أعتقد وبشكل عام، أنه يمتلك السرعة، منذ اللحظة الأولى التي جلس فيها خلف المقود، أعتقد أنه الآن مزج بينها وبين الخبرة".

وتابع: "لقد وصل إلى الفورمولا واحد كماسة خام، لكن الآن بات ماسة مصقولة".

وأردف: "قدم بعضاً من السباقات الرائعة هذا الموسم، فاقت جميع توقعاتنا".

واسترسل: "أعتقد أن ماكس سائق يواصل التطور، والتحسن. طريقة قراءته للسباقات، وقدرته على إدارة الإطارات، القوة الذهنية تحت الظروف القاسية، جميعها أمور مذهلة حقاً".

المشاركات
التعليقات

بياستري بعد الفوز في سباق قطر القصير: "سيارة الأمان صديقتي" 

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين

فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين

ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي

ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي ساينز لن يشارك في سباق قطر الرئيسي

"فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر

"فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

"فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر "فيا" تُلزم سائقي الفورمولا واحد بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة إطارات في قطر

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة قطر الكبرى

اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة لـ بيريللي في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك