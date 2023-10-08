هورنر: الفوز لوحده غير كافٍ بالنسبة لـ فيرستابن في الفورمولا واحد
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن الفوز ليس كافياً بالنسبة إلى نجمه ماكس فيرستابن، في الفورمولا واحد، بل يحتاج إلى الحفاظ على هيمنته.
حسم فيرستابن لقبه الثالث على التوالي في سباق قطر القصير، ليتوّج بطلاً لهذا الموسم.
وبينما تبدو سيارة ريد بُل مهيمنة، لكن هورنر يرى أن فيرستابن يضغط بشدة لاستخلاص أقصى ما يمكن منها، وإظهار هيمنته.
ورغم أنه أحياناً يكون من السهل إيصال السيارة فقط لنهاية السباق، لكن ذهنية فيرستابن تدفعه دوماً لتحقيق الفوز بأكبر فارق ممكن.
فقال: "إنه لا يترك شيئاً على الطاولة. يريد كل شيء. هذا ما يدفع الفريق ويحفّزه كذلك".
وأكمل: "أعتقد أنه لا يتوقف ضمن سعيه نحو أفضل أداء ممكن. فهو لا يريد الفوز فقط: بل يريد الهيمنة".
وتابع: "نرى هذه الخصلة في الرياضيين العظماء. سعيهم نحو الامتياز ليس فقط كي يكونوا الأوائل، بل ليهيمنوا، وهذه علامة فارقة تجعل منه موهبة استثنائية".
ويرى هورنر أن ما أظهره فيرستابن هذا الموسم ليس تأكيداً فقط على موهبته الطبيعية، بل على نضجه ليصبح السائق المتكامل.
فقال: "أعتقد وبشكل عام، أنه يمتلك السرعة، منذ اللحظة الأولى التي جلس فيها خلف المقود، أعتقد أنه الآن مزج بينها وبين الخبرة".
وتابع: "لقد وصل إلى الفورمولا واحد كماسة خام، لكن الآن بات ماسة مصقولة".
وأردف: "قدم بعضاً من السباقات الرائعة هذا الموسم، فاقت جميع توقعاتنا".
واسترسل: "أعتقد أن ماكس سائق يواصل التطور، والتحسن. طريقة قراءته للسباقات، وقدرته على إدارة الإطارات، القوة الذهنية تحت الظروف القاسية، جميعها أمور مذهلة حقاً".
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