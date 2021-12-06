هورنر: الفورمولا واحد تفتقد خبرة مدير السباقات الراحل تشارلي وايتينغ

بدا هورنر مستاءً للغاية من القرارات التي اتخذها مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد الحالي، وذلك خلال سباق جدة، من بينها كانت عقوبة التراجع خمسة مراكز والتي كلفت سائقه ماكس فيرشتابن فوزاً محتملاً على الأراضي السعودية.

وضمن سباقٍ شهد اتخاذ عدة قرارات كبيرة من بينها العلم الأحمر، إعادة المراكز، نقاشات مع ريد بُل حيال مواقع الانطلاق وكذلك التعامل مع اكتساب أفضلية جراء الخروج عن المسار، يشعر هورنر أن ما جرى لا يقدم صورة تحكيمية جيدة للسباقات في الرياضة.

وكانت قرارات ماسي الأخيرة قد تسبب بانقسامٍ في الآراء بين المنافسين، حيث يرى هورنر أن سباق جدة أثبت أن الفورمولا واحد تفتقد بالفعل إلى الخبرة الكبيرة التي كان يمتلكها وايتينغ، الذي وافته المنيّة عام 2019.

وحين سُئِل حيال تعليقات فيرشتابن على القرارات التي شهدها سباق جدة، والتي قال فيها أن البطولة باتت بطولة قرارات وليست تسابقاً، ردّ هورنر: "أعتقد بأن تأثير القوانين على البطولة بات أكثر من اللازم".

وتابع: "هناك قوانين حيال تواجد عشر سيارات خلف بعضها البعض، من ثم هناك لفة التحمية والتي لا تعتبر لفة تحمية إن لم تكن هناك إعادة انطلاقة. أشعر أن هناك الكثير من القوانين".

وأردف: "أشعر أن الرياضة اليوم تفتقد تشارل وايتينغ، أنا آسف حقاً لقول ذلك، لكننا نفتقد خبرته الكبيرة التي كان يمتلكها..".

واسترسل: "هناك إحباط واضح، إنه وضع صعب على مايكل (ماسي) والحكام، خاصة في سباقٍ مثل جدة، على مسار مثل ذلك، مع كمية الحطام على الحلبة والمنعطفات التي تمتلكها، لكن نعم، هذا الوضع ينطبق على الجميع (وليس علينا فقط)".

بالمقابل، شكك هورنر بثبات قرارات الحكام، حيث أشار إلى أن قرارات ماسي ضدّ فريشتابن، مثل إرجاعه إلى الخلف خلال إعادة الانطلاقة وكذلك عقوبة الثواني الخمس، تتناقض مع عدم تطبيق عقوبة على هاميلتون لتجاهله الأعلام الصفراء ولحادثته الوشيكة مع نيكيتا مازيبين خلال التجارب الحرة الثالثة.

فقال: "من الواضح أن أغلب القرارات كانت ضدنا، كما كان الحال في الدوحة. من ثم رأينا حادثتين يوم السبت، وأقل ما يمكن قوله أنه كان هناك اختلاف في تطبيق القرارات".

وأشار هورنر إلى أن شدة المنافسة على حلبة جدة، إضافة إلى الحطام الكثير على المسار لم تكن أموراً سهلة في التعامل معها.

لكنه أكد ضرورة تعلم الدروس مما حصل في السعودية.

فقال: "أعتقد أنه كان سباقاً صعباً في إدارته. من الواضح أنه كان هناك الكثير من الحطام، والكثير من الزحام، والأخذ والردّ مع إدارة السباق حيال العديد من الحوادث، ومن ثم سيارة الأمان، سيارة الأمان الافتراضية، إعادة الانطلاقة وغيرها".

واختتم: "من الصعب حقاً متابعة كل شيء يجري على المسار، لذا أعتقد أنه يمكننا استخلاص الكثير من الدروس بعد سباق جدة، حيث يمكننا مناقشة ذلك مطولاً خلال الأسابيع المقبلة".