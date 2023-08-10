هورنر: الفورمولا واحد تشهد أداءً لا يتكرر إلا "مرة واحدة كل جيل" من قبل فيرستابن
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن الفورمولا واحد تشهد أداء لا يتكرر "إلا مرة واحدة كل جيل" من قبل ماكس فيرستابن.
بدءاً من المركز السادس على حلبة سبا-فرانكورشان، انطلق فيرستابن شاقاً طريقه حتى المركز الأول ومتجاوزاً زميله سيرجيو بيريز في اللفة 17، ليفوز بفارق تجاوز 22 ثانية أمام المكسيكي، بينما وصل الفارق أمام أقرب سيارة لفريق آخر إلى 32 ثانية مع شارل لوكلير سائق فيراري.
وبينما حطمت ريد بُل جميع المنافسين في 2023 مع تحقيق الفوز بجميع السباقات في النصف الأول للموسم، إلا أن هورنر يرى في فيرستابن أداءً "لا يتكرر إلا مرة واحدة كل جيل".
فقال: "أعتقد أن هناك تفوقاً واضحاً أمام الجميع حالياً. بشكل عام، لقد كانت سيطرة مثيرة للإعجاب. ما نشهده مع ماكس حالياً هو أداء لا يتكرر إلا مرة واحدة كل جيل".
وحين سُئِل عما يستطيع فيرستابن - الذي يسير على خطا تحقيق لقبه الثالث توالياً - فعله ولا يقدر عليه بيريز، ردّ هورنر: "مثل جميع السائقين العظماء، فإنه يمتلك إمكانيات إضافية".
وأكمل: "ما نشهده ونراه منه حالياً هو قدرته على قراءة الإطارات، قراءة السباق، واستخلاص أقصى ما يمكن من ذلك".
وتابع: "من الرائع رؤية ذلك. أعتقد أنه حالياً في أفضل له على الإطلاق".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان فيرستابن قادراً حتى الآن على تقديم المفاجآت، ردّ هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات: "حسناً، إن كنت متقدماً بفارق 8 أعشار الثانية في التصفيات، فإنك تدرك وجود مزيد من الإمكانيات والأداء".
وتابع: "يتعلق الأمر كذلك بمدى ذكائه في أسلوب القيادة. فهو يفكر بجميع التجاوزات ويمكنه قراءة السباقات بشكل مذهل. لهذا السبب تسمع منه محادثات كتلك التي تجمعه مع مهندس سباقه".
وأردف: "ما يُظهره حالياً لا يُصدق، لكن هذا ينطبق على الفريق بأكمله. ليست هناك وقفة صيانة أبطأ من 2.5 ثانية، الاستراتيجيات جيدة، ولم تواجهنا مشاكل تقنية على الإطلاق، كامل الفريق يقدم عملاً لا يصدق".
يشار إلى أن فيرستابن قد وصل العطلة الصيفية بمجموع 314 نقطة مقارنة بـ 189 نقطة لزميله بيريز، وحسابياً، بوسع الهولندي حسم اللقب بحلول جائزة اليابان الكبرى شهر سبتمبر المقبل، كما فعل في 2022.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: إريك جونيوس
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