هورنر: الفورمولا واحد ارتكبت خطأ في القوانين المعدلة للنقاط

مباشرة بعد سباق سوزوكا، دخل الجميع في دوامات من الحيرة إن كان فيرستابن قد حسم اللقب أم لا، وذلك حين تلقى شارل لوكلير سائق فيراري عقوبة خمس ثوان.

واعتقدت عدة فرق، من بينهم ريد بُل، أن القوانين الجديدة التي تم إدخالها بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى، تعني أن فيرستابن لن يحصل على كامل مجموع النقاط الذي يتلقاه صاحب المركز الأول لأن السباق لم يستمر لما بعد 75 بالمئة من مسافته.

لكن، ينص التفسير الحرفي للوائح الرياضية على أنّ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يمنح النقاط الكاملة، لأن السباق لم يتوقف بالكامل، وإنما تم استئنافه بعد العلم الأحمر.

يعني ذلك أن فيرستابن بات صاحب اللقب بالفعل، وهو أمر تم إقراره بعد السباق.

لكن وبينما بدا موقف "فيا" واضحاً لكن عدة فرق اعترفت بأن تفسير القوانين، ليس مطابقاً لما كانت تعتقده.

جيث قال هورنر: "أعتقد أن المسألة برمتها خاطئة".

وأكمل: "أعتقد أنه من الخطأ عدم تقديم تفسير كامل للقوانين بعد سباق سبا العام الماضي".

وتابع: "كنا نعتقد بشكل كبير أن النقاط الكاملة لن تمنح إلا في حال اجتياز 75 بالمئة من مسافة السباق. لذا شعرنا أن ماكس كانت تنقصه نقطة واحدة للحسم".

وأردف: "لكن في نهاية المطاف، تقدم سيرجيو على شارل منح اللقب إلى ماكس. يمكن القول أنها كانت مفاجأة لنا. لكنها مفاجأة رائعة".

من جهته، اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ فريقه لم يكن يعلم كيف سيتم التعامل مع هذه المسألة.

فقال: "كنا محتارين، اعتقدنا بأنه لن يتم منح النقاط الكاملة. لذا في البداية، كانت حساباتنا مبنية على هذا الأمر، وبالتالي فإن اللقب لم يحسم بعد".

وأكمل: "في نهاية المطاف، تم تقديم التفسير، وهو تفسير مقبول. إنه بطل للعالم الآن. ذلك واضح بما يكفي".

أما أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين، فقد دعم فكرة أن تغيير قوانين النقاط العام الماضي لم يكن الهدف منها التغيير بهذه الطريقة، أي لم يكن الهدف منها منح نقاط كاملة في حال لم يتم اجتياز كامل مسافة السباق.

فقال: "في نهاية المطاف، كيفية منح النقاط لم نكن نتوقعها. لم تكن هذه نية ’فيا’ والفرق حينها".

وأكمل: "لكن في النهاية، يبدو أن المسألة قد حُلت، لذا جميعنا مسؤولون عن هذا. وذلك يعني أن علينا القيام بعمل أفضل المرة المقبلة".

ولا يخامر هورنر أي شك بأن الفرق ستناقش "فيا" في هذه المسألة مستقبلاً، وهذا ما أكده بينوتو كذلك.

حيث قال: "إنها التفاصيل التي تحتاج إلى إيضاح بشكل جيد في المستقبل، مع إيضاح النية منها. لكنني لست قلقاً ولا محبطاً مما جرى".

واختتم: "أتقبل الطريقة التي فسّرتها ’فيا’. يمكننا مراجعتها ومناقشتها لكنني لن أستنتج أي شيء من ذلك اليوم".