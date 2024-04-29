هورنر: الفورمولا واحد أنصتت لقلقنا من سيارات "فرانكشتاين" في 2026
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للفورمولا واحد، أن مدراء البطولة استمعوا بالفعل إلى المخاوف السابقة التي طرحها حيال القلق من إمكانية المخاطرة بالتحول إلى سيارات ممسوخة أو"فرانكشتاين" كما وصفها، في حقبة المحركات الجديدة بدءاً من 2026.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
وسط الاستعدادات للانتقال إلى حقبة المحركات الجديدة بدءاً من 2026، ظهرت بعض المخاوف من قبل الفريق حيال عواقب سيئة للقوانين الجديدة.
وتكلم عدد من مدراء الفرق والسائقين حيال المسألة، فهناك تخوفات من ضرورة رفع عدد دورات المحرك ضمن أجزاء غير اعتيادية من المسار للمساعدة في شحن مدخرات الطاقة، بينما أشارت بعض نتائج المحاكاة إلى أن السيارات قد تنزلق وتدور حول نفسها بسهولة أثناء التسارع، في إشارة إلى أن النموذج الانسيابي لا يعمل كما يجب.
وكان هورنر قد حذّر العام الماضي من أن اضطرار البطولة لتعديل قوانين الهيكل بعد قوانين المحركات قد يعني ظهور سيارات ممسوخة أو "فرانكشتاين" كما وصفها، لأن المنظمين قد يضطرون لاستخدام قوانين الهيكل "لترقيع" أية مشاكل قد تنجم عن المحركات الجديدة.
لكن وبعد مبادرات البطولة والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لفهم أفضل لهذه المشاكل، يرى هورنر أن الوضع يبدو أفضل بكثير.
فقال: "من الواضح أن قوانين 2026 ستشكل تغييرات هائلة سواء للهيكل أو المحرك".
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وأكمل: "بالطبع، هناك الكثير من المجاهيل، لكن ’فيا’ قامت بالكثير من العمل. وهم يتعاونون مع الفرق".
وتابع: "لقد تكلمنا بوضوح وبصوت عالٍ منذ عام أو اثنين، حيال بعض المشاكل. لقد تم تحقيق تقدم جيد بالفعل".
وأردف: "إنها بداية جديدة للجميع، وعلى جميع الأصعدة وسيكون من المثير للغاية رؤية كيفية ترجمة المهندسين لتلك القوانين وتغيراتها".
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هورنر: الفورمولا واحد أنصتت لقلقنا من سيارات "فرانكشتاين" في 2026
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