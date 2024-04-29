جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

هورنر: الفورمولا واحد أنصتت لقلقنا من سيارات "فرانكشتاين" في 2026

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للفورمولا واحد، أن مدراء البطولة استمعوا بالفعل إلى المخاوف السابقة التي طرحها حيال القلق من إمكانية المخاطرة بالتحول إلى سيارات ممسوخة أو"فرانكشتاين" كما وصفها، في حقبة المحركات الجديدة بدءاً من 2026.

لويس هاميلتون، مرسيدس ,لاندو نوريس، مكلارين وفرناندو ألونسو، أستون مارتن وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

وسط الاستعدادات للانتقال إلى حقبة المحركات الجديدة بدءاً من 2026، ظهرت بعض المخاوف من قبل الفريق حيال عواقب سيئة للقوانين الجديدة.

وتكلم عدد من مدراء الفرق والسائقين حيال المسألة، فهناك تخوفات من ضرورة رفع عدد دورات المحرك ضمن أجزاء غير اعتيادية من المسار للمساعدة في شحن مدخرات الطاقة، بينما أشارت بعض نتائج المحاكاة إلى أن السيارات قد تنزلق وتدور حول نفسها بسهولة أثناء التسارع، في إشارة إلى أن النموذج الانسيابي لا يعمل كما يجب.

وكان هورنر قد حذّر العام الماضي من أن اضطرار البطولة لتعديل قوانين الهيكل بعد قوانين المحركات قد يعني ظهور سيارات ممسوخة أو "فرانكشتاين" كما وصفها، لأن المنظمين قد يضطرون لاستخدام قوانين الهيكل "لترقيع" أية مشاكل قد تنجم عن المحركات الجديدة.

لكن وبعد مبادرات البطولة والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لفهم أفضل لهذه المشاكل، يرى هورنر أن الوضع يبدو أفضل بكثير.

فقال: "من الواضح أن قوانين 2026 ستشكل تغييرات هائلة سواء للهيكل أو المحرك".

اقرأ أيضاً:
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأكمل: "بالطبع، هناك الكثير من المجاهيل، لكن ’فيا’ قامت بالكثير من العمل. وهم يتعاونون مع الفرق".

وتابع: "لقد تكلمنا بوضوح  وبصوت عالٍ منذ عام أو اثنين، حيال بعض المشاكل. لقد تم تحقيق تقدم جيد بالفعل".

وأردف: "إنها بداية جديدة للجميع، وعلى جميع الأصعدة وسيكون من المثير للغاية رؤية كيفية ترجمة المهندسين لتلك القوانين وتغيراتها".

Watch: Adrian Newey Set to Leave Red Bull

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق وولف "واثق" من احترافية هاميلتون رغم وضع مرسيدس الصعب
المقال التالي فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

كوارتارارو شعر بـ "تغيير ضخم" على متن درّاجة ياماها الجديدة في تجارب خيريز

كوارتارارو شعر بـ "تغيير ضخم" على متن درّاجة ياماها الجديدة في تجارب خيريز

MGP موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
كوارتارارو شعر بـ "تغيير ضخم" على متن درّاجة ياماها الجديدة في تجارب خيريز
شوماخر: ريد بُل ستنهار "إلى القاع" لو أبقت على هورنر

شوماخر: ريد بُل ستنهار "إلى القاع" لو أبقت على هورنر

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
شوماخر: ريد بُل ستنهار "إلى القاع" لو أبقت على هورنر
فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق

فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق
هورنر: الفورمولا واحد أنصتت لقلقنا من سيارات "فرانكشتاين" في 2026

هورنر: الفورمولا واحد أنصتت لقلقنا من سيارات "فرانكشتاين" في 2026

F1 فورمولا 1
هورنر: الفورمولا واحد أنصتت لقلقنا من سيارات "فرانكشتاين" في 2026

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط