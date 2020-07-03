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هورنر: الفورمولا واحد أمام موسم "اقتناص الفرص" في 2020

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هورنر: الفورمولا واحد أمام موسم "اقتناص الفرص" في 2020
03-07-2020

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الفورمولا واحد تواجه موسم "اقتناص الفرص" في 2020 بسبب الغموض الذي تفرضه جائحة كورونا، ما سيزيد من أهمية تحديثات السيارة المحدودة.

يتّجه موسم 2020 المؤجّل للانطلاق من بوابة جائزة النمسا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، لكنّ البطولة أكّدت حتّى الآن 8 سباقات أوروبية فقط، بما فيها جولة من سباقين على كل من حلبة ريد بُل رينغ وسيلفرستون.

ومع الإغلاق الذي فرضه تفشّي فيروس كورونا والذي أطاح بروزنامة 2020 بعد إلغاء جائزة أستراليا الكبرى في اللحظات الأخيرة، فإنّ تحديثات السيارة التي خططت الفرق لتقديمها في السباقات الأولى يتمّ جلبها الآن بطريقة مختلفة بين المتنافسين.

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كما تُعدّ قيود التحديثات لموسم 2021 أمرًا هامًا كذلك لوضعه بالاعتبار بالنسبة للفرق في ظل مواصلة اعتماد التصاميم الحالية للسيارات بشكل كبير خلال الموسم المُقبل، وحصول كل فريق على مفتاحَي تطوير فقط ضمن النظام الجديد الذي تشرف عليه فيا.

وتعد ريد بُل التي ستعتمد محركًا محدثًا من هوندا في النمسا من بين العديد من الفرق التي ستقدم تحديثات كبيرة للجولة الافتتاحية، في الوقت الذي تنتظر فيه غريمتها الرئيسية فيراري حتّى الجولة الثالثة في المجر من أجل تقديم تحديثاتها.

"أعتقد بأنّنا خضنا تجارب شتوية جيّدة" قال هورنر لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "بدا بأنّ مرسيدس ما تزال متقدمة في الأمام بعض الشيء، لكنّ الأمر سيعود في النهاية إلى معدّل التطوير، وتطوّر أداء محرّكات هوندا بكل تأكيد".

وتابع: "أثق في أنّ فرق الصدارة ستجلب جميعها تحديثات كانت لتُعتمد عادة في بداية الموسم الأوروبي، حيث سيتمحور الأمر حول ما ستقدمه تلك التحديثات ومن سيضع أفضل أداء على سيارته".

وأردف: "لا شك بأنّنا ضمن وضع فريد الآن حيث ما يزال أمامنا عام ونصف مع ذات السيارات. لذا سيعتمد ذلك الموسم نوعًا ما على اقتناص الفرص أينما سنحت، مع تطويرات ستستمر على هذه السيارات إلى العام المُقبل".

في المقابل، كشف هورنر كذلك كيف بدّلت ريد بُل خططها لتحديثاتها الاعتيادية في بداية 2020 على سيارتها "آر.بي.16" في ظل فترة إغلاق المصانع في الربيع والتي نتجت عن الحجر الذي فُرض على الكثير من بلدان العالم.

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فقال: "تواصلت عملية التطوير الاعتيادية كون العديد من الجوانب كان قد تم الانتهاء منها بالفعل بعد التجارب الشتوية، وذلك لتحديثات كان من المخطط تقديمها في زاندفورت، أو أخرى كنا لنجلبها إلى فيتنام".

وأكمل: "لذا تمّ تجهيزها جميعًا وحزمها ضمن ما سيظهر على السيارة في النمسا. سيكون من المهم أن نتأقلم ونستعيد وتيرتنا سريعًا، حيث أنّ حلبة ريد بُل رينغ مخادعة، إنّه مسار فريد من نوعه. إذ لا أعتقد بأننا سنحصل على نمط وصورة واضحة للوضع من خلال سباقي النمسا، حتى أنّ بودابست حلبة فريدة كذلك".

واختتم: "أرى بأنّنا لن نحصل على صورة واضحة حتى الوقت الذي ذهب فيه إلى سيلفرستون".

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