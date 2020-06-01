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هورنر: الفورمولا واحد أمام الفرصة الأمثل لاختبار صيغة شبكة الانطلاق المعكوسة

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هورنر: الفورمولا واحد أمام الفرصة الأمثل لاختبار صيغة شبكة الانطلاق المعكوسة
01-06-2020

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الفورمولا واحد لن تحظى مطلقًا بفرصة أفضل لتجربة صيغة شبكة الانطلاق المعكوسة من جولات السباقين المخطط إقامتها هذا العام، إذ حثّ مرسيدس على عدم الوقوف حائلًا أمام ذلك المقترح.

تخوض فرق الفورمولا واحد المراحل الختامية من التخطيط لعودة البطولة في النمسا في 5 يوليو/تموز المُقبل، حيث وصلت المحادثات إلى مرحلة متقدمة مع ملّاك البطولة حول ما يجب القيام به لمجابهة التحديات المُقبلة.

وضمن اجتماع عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي، تمّت مناقشة فكرة اعتماد صيغة مختلفة في السباق الثاني الذي يُقام على ذات الحلبة في النمسا، بريطانيا وبعض الحلبات المخطط لها لاحقًا في الموسم.

وتتمثّل الفكرة في سباق تصفيات قصير بشبكة انطلاق معكوسة في يوم السبت، والذي سيحدد ترتيب الانطلاق لسباق الأحد الثاني في تلك الجولة، على أن يتحدد ترتيب انطلاق سباق التصفيات وفقًا لترتيب السائقين في البطولة بشكل معكوس.

لكن ورُغم دعم أغلبية الفرق لتلك الخطة، أشارت مرسيدس إلى معارضتها لذلك المقترح، بينما أوضحت ريسينغ بوينت حاجتها لمزيد من الوقت لتقييم تلك الفكرة.

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وحيث أنّ القانون ينصّ على موافقة بالإجماع لإقرار تلك الخطة، فإنّه وإذا لم تغيّر مرسيدس رأيها فسيتم التخلّي عن تلك الفكرة.

من جهته، يعتقد هورنر أنّ عدم المُضي قُدمًا مع هذه الفكرة سيكون إضاعة لفرصة كبيرة تحظى بها الفورمولا واحد في الوقت الحالي، وذلك وسط مخاوف بأنّ الرياضة بحاجة لجذب مزيد من الاهتمام خلال السباقات الثانية التي تُقام على ذات الحلبات.

فقال: "أعتقد بأنّ البطولة لن تحظى مطلقًا بفرصة أفضل من جولات السباقين على حلبات مثل النمسا، سيلفرستون وعلى الأرجح حلبة أخرى في وقت لاحق من الموسم كي تختبر صيغة سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة".

وأضاف: "المشكلة تكمن في أنّنا وإذا ما كررنا ذات الصيغة المعتادة على ذات الحلبة في سباقين متتاليين فستكون النتيجة متشابهة للغاية على الأرجح في اعتقادي".

وتابع: "أظن بأننا أمام فرصة مثالية لتجربة أمر مختلف. وطالما أنه سيكون واضحًا قبل انطلاق الموسم، ولن يتغيّر خلال الموسم، فلن نواجه مشكلة معه بكل تأكيد".

وأكمل: "كان هنالك فريق واحد للأسف معارض لتلك الفكرة، لذلك سيكون من المؤسف إضاعة تلك الفرصة".

وبينما قال هورنر أن بوسعه تفهّم سبب معارضة بطل العالم فريق مرسيدس لفكرة ستضعه على الأرجح في مؤخرة ترتيب الانطلاق، إلّا أنّه حثّ مديره توتو وولف على وضع مخاوفه هذه جانبًا.

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فقال: "فزنا في النمسا في آخر مناسبتين، لذلك فإنّ لدينا ما نخسره بذات القدر، وتحديدًا على تلك الحلبة. لكنّني أعتقد بأنّها ستكون خطوة إيجابية في المجمل للفورمولا واحد، حيث لن نحصل على فرصة أفضل بأن نكون على ذات الحلبة لسباقين متتاليين وتجربة أمر مختلف".

واختتم: "آمُل بأن تدعم مرسيدس ذلك المقترح في نهاية المطاف، حيث أنّه سيكون ذات التحدي في النهاية أمام كل الفرق والسائقين".

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