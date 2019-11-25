فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: الفريق هو الخاسر الأكبر في أيّ صدام بين سائقَي البيت الواحد

المشاركات
التعليقات
هورنر: الفريق هو الخاسر الأكبر في أيّ صدام بين سائقَي البيت الواحد
25-11-2019

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الخاسر الأكبر في أيّ صدام بين سائقَي البيت الواحد هو الفريق دومًا.

في ظلّ تقييم فيراري لخطوتها التالية عقب حادثة التصادم المثيرة للجدل التي جمعت سائقَيها شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل في سباق جائزة البرازيل الكبرى، يرى هورنر أنّ التأثير الأكبر لمثل هذه الأمور لا يشعر به مُطلقًا من هم داخل قمرة القيادة.

إذ ومع اختباره لمثل هذا الموقف للمرّة الأولى عندما جمعت حادثة تصادم بين فيتيل ومارك ويبر في جائزة تركيا الكبرى، قال هورنر أنّ تلك الصراعات الداخلية لا يكون حلّهًا سهلًا مُطلقًا، كما أنّ عواقبها تمتدّ بعيدًا.

"يعتمد الأمر على سيناريو الوضع إذ أنّ لكل فريق مقاربة مختلفة، والأشخاص المختلفون له توجّهات متباينة، لذا من الصعب عليّ الحكم على وضع فيراري الحالي" قال هورنر عند سؤاله عن رأيه في وضع فيتيل ولوكلير داخل القلعة الحمراء.

وأضاف: "لكنّ الخاسر يكون دومًا الفريق في ذلك الموقف الصعب".

وقال هورنر أنّ أحد التحدّيات الأساسية في حلّ مثل تلك المواقف يتمثّل في أنّ ما هو جيّد للفريق لا يكون بالضرورة في صالح السائقين.

"أنا سعيد أنّ سائقَي ليسا من يواجهان ذلك الموقف، إذ دومًا ما يكون وضعًا صعبًا" قال هورنر.

وتابع: "سائقو السباقات مثل الحيوانات التنافسية المفترسة، إذ أحيانًا ما يكون هنالك تعارض بين ما هو في صالح الفريق وما هو في صالح السائق".

اقرأ أيضاً:

لكن وبينما يتواجد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في وضع لا يُحسد عليه بسبب صعوبة إيجاد حلّ للتعامل مع الموقف بين سائقَيه، لكنّ أندرياس سيدل نظيره من مكلارين قال بأنّه يجب وضع الأمور في سياقها.

إذ أوضح بأنّه يفضّل مواجهة صداع التعامل مع مشاكل السائقين وهو ينافس على الفوز ومنصّات التتويج عوضًا عن التمتّع بوقت هادئ من دون نجاحات.

"إنّه تحدّ بكلّ تأكيد أن تتعامل مع سائقَين على ذات المستوى. إذ يصبح الوضع أصعب عندما يتمحور حول المنافسة على الفوز ومنصّات التتويج" قال سيدل.

واختتم: "في ذات الوقت، فإنّي أتطلّع إلى مواجهة هذه المشاكل ذات الرفاهية العالية في مرحلة ما في المستقبل طالما أنّني سأحظى بسائقَين ينافسان على الفوز ومنصّات التتويج، ومن ثمّ أواجه تحدّي التعامل مع ذلك الوضع كفريق".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
هوندا: من الضروري خفض التكاليف للمواصلة في الفورمولا واحد

المقال السابق

هوندا: من الضروري خفض التكاليف للمواصلة في الفورمولا واحد

المقال التالي

ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021

ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تشعر بالراحة بعد انتهاء القسم "المؤلم" في العمل على قوانين 2021

2
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

3
فورمولا 1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

4
eSports

فيرشتابن يُثني على "الأداء الجيد جداً" للفائز بنهائي كأس "غران توريزمو" العالمي

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021
F1

ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021

هورنر: الفريق هو الخاسر الأكبر في أيّ صدام بين سائقَي البيت الواحد
F1

هورنر: الفريق هو الخاسر الأكبر في أيّ صدام بين سائقَي البيت الواحد

هوندا: من الضروري خفض التكاليف للمواصلة في الفورمولا واحد
F1

هوندا: من الضروري خفض التكاليف للمواصلة في الفورمولا واحد

تورو روسو تمنح الفضل لهوندا في دفعة الأداء التي شهدها الفريق مؤخّرًا
F1

تورو روسو تمنح الفضل لهوندا في دفعة الأداء التي شهدها الفريق مؤخّرًا

هاميلتون: مشاكل البرازيل مهمّة بعد اختباري القيادة "من دون قفازات"
F1

هاميلتون: مشاكل البرازيل مهمّة بعد اختباري القيادة "من دون قفازات"

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.