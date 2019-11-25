هورنر: الفريق هو الخاسر الأكبر في أيّ صدام بين سائقَي البيت الواحد

في ظلّ تقييم فيراري لخطوتها التالية عقب حادثة التصادم المثيرة للجدل التي جمعت سائقَيها شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل في سباق جائزة البرازيل الكبرى، يرى هورنر أنّ التأثير الأكبر لمثل هذه الأمور لا يشعر به مُطلقًا من هم داخل قمرة القيادة.

إذ ومع اختباره لمثل هذا الموقف للمرّة الأولى عندما جمعت حادثة تصادم بين فيتيل ومارك ويبر في جائزة تركيا الكبرى، قال هورنر أنّ تلك الصراعات الداخلية لا يكون حلّهًا سهلًا مُطلقًا، كما أنّ عواقبها تمتدّ بعيدًا.

"يعتمد الأمر على سيناريو الوضع إذ أنّ لكل فريق مقاربة مختلفة، والأشخاص المختلفون له توجّهات متباينة، لذا من الصعب عليّ الحكم على وضع فيراري الحالي" قال هورنر عند سؤاله عن رأيه في وضع فيتيل ولوكلير داخل القلعة الحمراء.

وأضاف: "لكنّ الخاسر يكون دومًا الفريق في ذلك الموقف الصعب".

وقال هورنر أنّ أحد التحدّيات الأساسية في حلّ مثل تلك المواقف يتمثّل في أنّ ما هو جيّد للفريق لا يكون بالضرورة في صالح السائقين.

"أنا سعيد أنّ سائقَي ليسا من يواجهان ذلك الموقف، إذ دومًا ما يكون وضعًا صعبًا" قال هورنر.

وتابع: "سائقو السباقات مثل الحيوانات التنافسية المفترسة، إذ أحيانًا ما يكون هنالك تعارض بين ما هو في صالح الفريق وما هو في صالح السائق".

لكن وبينما يتواجد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في وضع لا يُحسد عليه بسبب صعوبة إيجاد حلّ للتعامل مع الموقف بين سائقَيه، لكنّ أندرياس سيدل نظيره من مكلارين قال بأنّه يجب وضع الأمور في سياقها.

إذ أوضح بأنّه يفضّل مواجهة صداع التعامل مع مشاكل السائقين وهو ينافس على الفوز ومنصّات التتويج عوضًا عن التمتّع بوقت هادئ من دون نجاحات.

"إنّه تحدّ بكلّ تأكيد أن تتعامل مع سائقَين على ذات المستوى. إذ يصبح الوضع أصعب عندما يتمحور حول المنافسة على الفوز ومنصّات التتويج" قال سيدل.

واختتم: "في ذات الوقت، فإنّي أتطلّع إلى مواجهة هذه المشاكل ذات الرفاهية العالية في مرحلة ما في المستقبل طالما أنّني سأحظى بسائقَين ينافسان على الفوز ومنصّات التتويج، ومن ثمّ أواجه تحدّي التعامل مع ذلك الوضع كفريق".