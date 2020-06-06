هورنر: "الشكل المختلف للفورمولا واحد" سيُبقي على المنافسة "مشتعلة"

مع منح الفورمولا واحد الضوء الأخضر لإطلاق موسم 2020 بسباقين على حلبة ريد بُل رينغ شهر يوليو المقبل، باتت الفرق حالياً تستعدّ لانطلاق المنافسات بعد فترة انقطاع طويلة شهدت توقف المصانع كذلك.

لكن، ومع عدم السماح للجمهور بدخول الحلبات، إضافة إلى القوانين الصحية الصارمة بهدف منع أي انتقال لفيروس "كورونا"، فإن سباقات الجائزة الكبرى تسير نحو وضع مجهول نوعاً ما.

ويبدو هورنر مقتنعاً بأنه وبالرغم من الشكل المختلف للبطولة، نتيجة الأزمة الحالية لكن وحالما تبدأ الأحداث على المسار، فإن التنافسية بين الفرق ستشتعل تماماً كما كانت سابقاً.

حيث قال في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم" معلقاً على السباقات الافتتاحية: "أعتقد أنها ستكون مختلفة، ستكون مختلفة جداً".

وأكمل: "لكن وحالما تشتعل الأضواء، فإن كل شيء سيتمحور حول ما يحصل على الحلبة، لننغمس جميعنا في مجريات المنافسة. قد يبدو الجو العام مختلفاً قليلاً، لكنني أعتقد أن المنافسة ستكون مشتعلة، وسيحصر الجميع تركيزهم على المنافسات في الحلبة".

بالمقابل، أثنى هورنر على الجهود التي بذلتها ريد بُل في النمسا لتسهيل انطلاقة الموسم من هناك.

حيث قال: "من الرائع أن نخوض السباقات بشكل مؤكد الآن. لقد عملت ريد بُل بشكل كبير للغاية في النمسا للمساعدة في إطلاق الموسم، ويستحقون الثناء الكامل على أول سباقين".

وأكمل: "يمكن الاستفادة منهما كمسوّدة أولية للسباقات الأوروبية التالية. نحن متحمسون بالعودة إلى السباقات".

واختتم: "أعتقد أننا نمتلك سيارة جيدة هذا الموسم، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من رؤية ذلك في أستراليا. لكن الفريق بأكمله متحفز للغاية كما أن الموسم سيكون صعباً. لكننا مستعدون تماماً لذلك!".