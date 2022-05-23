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هورنر: السماح بالمنافسة بين فيرشابن وبيريز في إسبانيا "لم يكن منطقياً"

شدد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على أن السماح بالمنافسة بين ماكس فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز في سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد "لم يكن خياراً منطقياً" نظراً لفرق الاستراتيجية بينهما.

هورنر: السماح بالمنافسة بين فيرشابن وبيريز في إسبانيا "لم يكن منطقياً"

أشار بيريز بوضوح إلى عدم سروره بإفساح المجال لزميله كي يتجاوزه إلى الصدارة في إسبانيا.

لكن هورنر شدد على أنه كان "من غير العدل" عدم طلب ذلك، لأن الهولندي كان الأسرع مع استراتيجية ثلاث توقفات.

وفي المراحل الأخيرة توقف بيريز كذلك للمرة الثالثة، وأنهى السباق خلف الفائز بـ 13 ثانية.

وأوضح هورنر أن المكسيكي لم يكن يمتلك بالضرورة الصورة الأكبر عما يجري على الحلبة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تكلمتُ معه عندما خرج من السيارة ".

وأكمل: "المشكلة مع أي سائق، إن لم يكن يمتلك الصورة الكاملة حيال الاستراتيجيات أو وضع المعركة على المركز الأول فإنه سيتكلم بناءً على مشاعره في خضمّ اللحظة وكأنه يخسرُ الصدارة".

وأردف: "لكنه تحلى بروح الفريق، أعتقد أنه يتفهم بأنها لم تكن معركة مباشرة، لأن فارق الوتيرة بين الاستراتيجيتين كان كبيراً للغاية من وجهة نظر الفريق".

وتابع: "برأيي، لم يكن السماح لهما بالمنافسة، أمراً منطقياً على الإطلاق. لهذا السبب لم نتركهما يخوضان منافسة بين بعضهما البعض".

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وبات فيرشتابن في البداية خلف المكسيكي بعد أن تسبب هبّة رياح في اللفة التاسعة بانزلاقه وخروجه عن المسار. وخسر مركزه لصالح جورج راسل وزميله بيريز أيضاً.

"اقترب بسرعة من سيرجيو الذي أفسح له المجال كي يتجاوز جورج. من الواضح أن جورج كان قوياً للغاية في دفاعه، ومن دون ’دي آر أس’، كان من الصعب جداً على ماكس تجاوزه" قال هورنر.

وأكمل: "في النهاية قام بالمهمة، لكن حينها، قررنا أن أفضل طريقة للتغلب على جورج تتمحور حول منح ماكس أفضلية الإطارات والتحول لاستراتيجية التوقفات الثلاث".

وأردف: "لم نكن قد اتخذنا قرارنا حينها حيال الاستراتيجية، حيث كانت حال إطاراتنا أفضل من بعض المنافسين".

واستكمل: "من ثم بالطبع، انسحبت فيراري للأسف مع لوكلير. حينها، حوّلنا ماكس لاستراتيجية التوقفات الثلاث، وهذا ما وضعه في موقع مختلف عن سيرجيو. تمكنّا من التفوق في وقفة الصيانة وتجاوز جورج، ومن ثم بالطبع سرعان ما اقترب من سيرجيو".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، شدد هورنر على أن أفضلية الوتيرة مع فيرشتابن خلال السباق لم تجعل المنافسة بين الزميلين منطقية.

فقال: "في تلك المرحلة، كان الفارق مع الإطارات يصل إلى ثانيتين في اللفة. ومع الحرارة، حرارة الماء، حرارة الزيت، عمل ’دي آر أس’ المتقطع، لم يكن من المنطقي من وجهة نظر الفريق، تركهما يتنافسان، لأن تلك لم تكن معركة عادلة على أية حال".

واختتم: "لاحقاً، أدخلنا سيرجيو قبيل نهاية السباق. كلاهما تحلى بروح الفريق وسجلنا العدد الأقصى الممكن من النقاط اليوم وذلك هو الأهم في يوم مؤسف مثل هذا لـ فيراري".

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