هورنر: الرقم القياسي في الفورمولا واحد "يعني بالتأكيد شيئاً ما بالنسبة إلى فيرستابن حادّ التركيز"

كتب فيرستابن التاريخ بتحقيق انتصاره العاشر على التوالي على متن سيارته ريد بُل المذهلة، ما يعني بأنه لم يخسر أي سباق منذ جولة باكو التي فاز بها زميله سيرجيو بيريز.

أما فريقه ريد بُل فحقق رقماً قياسياً كذلك من 15 انتصاراً متتالياً منذ جولة أبوظبي.

ولطالما قلل فيرستابن من اهتمامه بمثل هذه الإحصائيات والإنجازات، مؤكداً أنه غير مهتم بملاحقة الأرقام القياسية.

لكن هورنر يعتقد بأن الهولندي كان مهتماً بهذا الرقم أكثر مما يُظهره للعلن.

حيث قال: "لن أقول بأنه كان متوتراً، لكن يمكنني القول بأن هذا الرقم كان يعني له أمراً ما، فقد كان حادّ التركيز للغاية، أكثر من المعتاد".

وأكمل: "تحقيق الثنائية إضافة إلى تسجيل ماكس لرقم قياسي تاريخي من عشرة سباقات متتالية، لهو أمر مثير للإعجاب حقاً".

من جهته، كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات عن بعض التوتر لدى فيرستابن قبل السباق، حيث "من المهم" كسر ذلك الرقم القياسي ضمن موسم يهيمن عليه الفريق بشكل مطلق.

حيث قال: "بالنسبة إلى ماكس، فإن عدد الانتصارات المتتالية يعني الكثير. بالنسبة لي شخصياً، إن تحقيق الفوز المئة للفريق كان أكثر أهمية من هذا، لكنه إنجاز رائع بالنسبة إلى ماكس".

وأكمل: "كان ماكس متوتراً بعض الشيء هنا، بالنسبة له كان كسر الرقم القياسي هاماً حقاً".

وأردف: "بعد أن حقق ذلك، أعتقد أنه سيعود إلى مزيدٍ من الارتياح لبقية السباقات".