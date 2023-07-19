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هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز

كشف كريستيان هورنر السبب الرئيسي وراء استغناء فريق ألفا تاوري عن خدمات نيك دي فريز بعد عشرة سباقات فقط من موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
نيك دي فريز، ألفا تاوري

لم يكد الهولندي يكمل 10 سباقات فقط مع ألفا تاوري حتى قرر الفريق الاستغناء عنه حيث ستتم الاستعاضة عنه بالأسترالي دانيال ريكاردو الذي كان يشغل دور السائق الثالث لفريق ريد بُل.

وتسبب هذا القرار السريع ببعض الجدل في أروقة الفورمولا واحد، خاصة وأن دي فريز لم يحظَ بالوقت الكافي للتأقلم مع السيارة الأمر الذي تسبب بتفوق زميله يوكي تسونودا عليه وبشكل متواصل.

كما أنه لم يفلح بتسجيل أية نقطة حتى الآن. بالمقابل، تألق ريكاردو خلال تجارب الإطارات في سيلفرستون على متن سيارة ريد بُل الحالية.

حيث كشف هورنر بأن أزمنة الأسترالي كانت لتضعه على صف الانطلاق الأول في بريطانيا.

وكان ليام لاوسون سائق سوبر فورمولا بين الخيارات الأخرى التي كانت تمتلكها ريد بُل، لكن هورنر يرى في الاستعانة به منتصف الموسم قراراً "غير عادل" على متن سيارة كهذه، بدلاً من شخص يمتلك الخبرة مثل ريكاردو. 

وضمن معرض كلامه في برنامج "F1 Nation" الإذاعي عبر الإنترنت تكلم عن الوضع الصعب الذي وجد دي فريز نفسه فيه.

فقال: "بات من الواضح أن الوضع الصعب الذي واجه نيك كان بسبب التوقعات العالية التي وضعت على كاهله".

وأكمل: "لأنه وبالرغم من عدم خبرته بسباقات الفورمولا واحد، لكنه يمتلك خبرة كبيرة جداً كسائق".

وأردف: "أعتقد أنه كان هناك شعور عام بعدم تحقيق نيك للتوقعات".

واسترسل: "أعتقد أن نيك سائق يمتلك مواهب كبيرة جداً كسائق وهو بطل فورمولا إي وفورمولا 2 وهو يمتلك الكثير من الخبرة".

وتابع: "لكنه ليس يافعاً لناحية السنّ. لا أراه مناسباً للتواجد ضمن برنامج سائقينا الناشئين".

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وحين سُئِل إن كان على ريد بُل الانتظار حتى وصول دي فريز لجولة الموطن في زاندفورت، ردّ هورنر: "أعتقد أنه كان من الصعب جداً الانتظار حتى ذلك الوقت".

وأكمل: "لأن ذلك يعني أنه سيتوقف عن القيادة بعد العطلة الصيفية. أعتقد أن الوضع كان واضحاً".

واختتم: "كانت الفكرة في عدم جدوى الانتظار. إن كنا سنستعين بخدمات دانيال، فمن الأفضل أن نؤمن له 12 سباقاً لنرى ما سيتمكن من فعله".

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