هورنر: التعاقد مع موظفي قسم المحركات لدى مرسيدس كان أمرًا "حتميًا"

ستستحوذ ريد بُل على عمليات تطوير محركات هوندا في الفورمولا واحد بدءًا من 2022، عندما سينسحب العملاق الياباني من ساحة البطولة، كما يستعد الفريق كذلك لتصميم وإنتاج وحدات الطاقة الخاصة به ضمن مقره في ميلتون كينز لحقبة القوانين الجديدة في 2025.

وقد أعلنت ريد بُل الشهر الماضي تعاقدها مع موظف مرسيدس لفترة طويلة بين هودغكينسون كمدير تقني لقسم محركاتها، وذلك قبل أن تعلن الأسبوع الماضي تعاقدها مع خمسة موظفين أساسيين آخرين من مرسيدس.

وعند سؤاله عن استراتيجية التوظيف التي تتبعها ريد بُل، أوضح هورنر أن جلب موظفين بارزين من مرسيدس كان أمرًا "حتميًا" بالنظر إلى قُرب مقرَي الفريقين من بعضهما البعض، وكذلك رغبة ريد بُل في تطوير وحدات الطاقة ضمن مقرها في ميلتون كينز.

فقال: "أعتقد بأنّ هنالك حتمية بالنظر إلى أن مقرنا في المملكة المتحدة، ونبعد 30 ميلًا فقط عن بريكسوورث حيث اختارت مرسيدس أن تبني محركاتها هناك".

وأضاف: "وقد قاموا بذلك لسبب وجيه، وهو المواهب المتواجدة في المملكة المتحدة. كما أرى بأنّ جلب المحركات إلى ذات الموقع في مقرّنا والحصول على تكامل تام بينها وبين الهيكل هو أمرٌ جاذب بشكل كبير بالنسبة لنا".

وتابع: "سعدنا كثيرًا بالعدد الكبير من الأشخاص الذي تواصل للعمل معنا. بالطبع نحن نبدأ من الصفر، ولذلك من المهم أن نحصل على الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة".

وأكمل: "حققنا بعض النجاح في جذب بعض المواهب الرائعة التي ستنضم إلى مثيلاتها ممن سنرثهم من مشروع هوندا عندما تغادر ساحة البطولة نهاية العام".