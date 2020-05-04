هورنر: التدابير الصحية "الصارمة" لإقامة سباق النمسا ستكون نموذجًا للحلبات الأخرى

يضغط مدراء حلبة ريد بُل رينغ للحاق بآمالهم بإقامة الجولة الافتتاحية لموسم 2020 في بطولة العالم للفورمولا واحد في 5 يوليو/تموز، وذلك في حال تم تخفيف قيود السفر في قارة أوروبا على إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

وقد تم طرح عدد من المقترحات، بما فيها حظر على المشجّعين ووسائل الإعلام، عزل صارم لطواقم الفورمولا واحد عن المجتمع المحلي وإجراء اختبارات مكثّفة لأولئك المتواجدين على الحلبة.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" تحدّث فيه عن الخطط الموضوعة لإقامة جائزة النمسا الكبرى، قال هورنر في هذا الصّدد: "ريد بُل ملتزمة بالفعل بإطلاق الموسم وإشعال شرارة إنطلاق البطولة، حيث قاموا بوضع جهود كبيرة في سبيل إقامة السباق في النمسا".

وأضاف: "إنها حلبة تملكها ريد بُل، لذا فهي ضمن نطاق سيطرتها، لكنّهم يعملون مع السلطات المحلية والحكومة كذلك".

وتابع: "بالطّبع ستكون هنالك فحوصات، اختبارات وقيود صارمة للغاية، لكنّها وإذا ما سمحت للرياضة بالعودة من جديد، فأعتقد بأنّها ستمثّل نموذجًا يُحتذى به من الحلبات الأخرى".

وأوضح هورنر أنّ السباقات المُخطط إقامتها من دون جمهور في بداية الموسم لن تكون اعتيادية لأيّ من المشاركين.

فقال: "أعتقد أنّه وعند عودة السباقات، فسيكون الوضع أشبه بإنشاء مجموعة مترابطة ومُحكمة من الأشخاص، ربما أقل من 80 شخص داخل كل فريق، وجميعهم سيتعيّن عليهم البقاء في ذات الفندق، والسفر سويًا، ولن يكونوا قادرين على التفاعل مع الفرق الأخرى".

وأكمل: "لذا ستكون هنالك قيود صارمة للغاية، كما أثق بأنّه ستكون هنالك الكثير من الاختبارات والفحوصات، ولن نتفاعل مع المجتمع المحلي كذلك. أعتقد أيضاً بوجود تدابير موضوعة مصممة لحماية معظم المتسابقين، وكذلك سيتمّ اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمستضيفي الحدث كذلك، لذلك لن تكون تلك جائزة بصيغة اعتيادية على الإطلاق".

وعلى الرُغم من أنّ البعض ما يزال يشك بقدرة الفورمولا واحد على استئناف الموسم على الإطلاق هذا العام، لكنّ هورنر يعتقد بأنّ بعض ستتم على الأقل إقامة بعض السباقات.

حيث قال: "نحن فريق سباقات، إذ نحتاج إلى بطولة كي نُسابق فيها. لا يُمكن تخيّل عدم التسابق هذا العام، إذ أعتقد بأنه سيكون من غير المرجّح بشكل كبير ألا تُقام سباقات هذا العام، أو بطولة عالم".

واختتم: "بوسعكم رؤية الزخم والجهد المبذول خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومحاولة وضع سيناريوهات مختلفة من أجل إطلاق الموسم. لا أعتقد بأنّه سيكون هنالك سيناريو حيث لن نسابق هذا العام".

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