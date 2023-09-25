هورنر: التخلص من عقوبة التراجع في قطر "الأمر الإيجابي الوحيد" من سباق بيريز في اليابان

انطلاقة بيريز البطيئة أضرّت به حيث احتك بسيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون، ما تسبب بوقفة صيانة مبكرة للمكسيكي وتبديل جانح سيارته الأمامي.

وبعد تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ لتجاوزه فرناندو ألونسو قبل التوقف أثناء سيارة الأمان، تسبب بيريز بتضرر جانحه الأمامي مجدداً وتلقى عقوبة إضافية لارتطامه بسيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن.

وبينما تضررت سيارته كثيراً ما أعاق وتيرته، انسحب بيريز من السباق، لكن الفريق أعاده مجدداً لتلقي عقوبة الثواني الخمس، وبالتالي تفادي تحولها لعقوبة تراجع على شبكة انطلاق السباق المقبل في قطر.

وأوضح هورنر أن تفادي العقوبة كان الأمر الإيجابي الوحيد من سباق بيريز الكارثي في اليابان، مضيفاً أن المكسيكي لم يكن محظوظاً بما حصل في الاحتكاك أثناء اللفة الأولى.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت بدايته سيئة. حُشر نوعاً بالتوجه للمنعطف الأول، وكان ذلك من سوء حظه".

وأكمل: "من ثم تضرر في احتكاكه بسيارة لويس وكسر جانح السيارة الأمامي. من ثم تجاوز فرناندو أثناء سيارة الأمان، وتلقى عقوبة إضافية".

وأضاف: "كان متحمساً أكثر من اللازم حينها، ربما بسبب إحباطه لمحاولة تجاوز ماغنوسن… مع تضرر لجانح أمامي آخر وضرر في توجيه السيارة".

وتابع: "لذا، الأمر الإيجابي الوحيد من السباق هو عدم نقل العقوبة إلى سباق قطر".

من جهته، شرح بيريز بأن احتكاكه مع سيارة هاميلتون تسبب بضرر أكبر للسيارة من مجرد كسر الجانح الأمامي.

فقال: "عانيت من انطلاقة سيئة جداً، ومع الوصول للمنعطف الأول لم أمتلك أي تحكم بما جرى".

وأكمل: "كان ساينز إلى يمين، ولويس إلى يساري، وخلعت كامل الصفيحة الانتهائية للجانح الأمامي".

وأردف: "قمنا بتبديل الجانح الأمامي رغم ذلك بقيت مقدمة السيارة غير ثابتة، أعتقد أنه كانت هناك أضرار أكبر في السيارة".

واختتم: "كنت أعاني كثيراً أثناء الكبح مع القسم الأمامي للسيارة. لم يكن بوسعي التوقف، وكان ذلك خطئي بالطبع".