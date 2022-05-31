هورنر: التأخير الفوضوي لانطلاقة سباق موناكو تجب مراجعته

تم تأجيل انطلاقة السباق في موناكو بقرار من إدواردو فريتاس مدير السباقات، بسبب تساقط الأمطار على الحلبة، والتوقعات بهطولات أكثر شدة.

وبينما تم الإعلان عن بداية لفة التحمية خلف سيارة الأمان، باتت الفرق ملزمة باستعمال إطارات الأمطار.

وكان يجب وضع الإطارات قبل خمس دقائق من البداية، لكن بعض الفرق لم تكن مستعدة بالكامل للانتقال. وهذا ما تسبب بالمزيد من التأخير لمنحهم فرصة الإفلاتِ من أية عقوبات ناتجة عن ذلك في هذه الظروف المفاجئة.

وأكملت السيارات لفتين خلف سيارة الأمان ليتم رفع العلم الأحمر قبل بداية السباق رسمياً.

وتسببت الأمطار بمزيد من المشاكل في الأنظمة الكهربائية التي تستعملها البطولة لبدء إجراءات الانطلاقة.

وأصيبت الفرق ببعض الحيرة حيال سبب عدم ظهور الرسائل الاعتيادية على لوحات التوقيت.

حيث قال هورنر: "أعتقد أن ذلك بحاجة للمراجعة، فقد كان هناك بعض الفوضى، مع الإطارات وغير ذلك".

وأكمل: "كان هناك ازدحام بالفعل، وأعتقد أنه من المخاطرة بعض الشيء محاولة استباق الظروف الجوية".

وأردف: "يمكن خوض نقاش في ذلك، وأنه كان من الأفضل بدء السباق ومن ثم دراسة الخطوة التالية بعد تواصل الأمطار أو ربما إدخال سيارة أمان أو إيقاف السباق. لكنني أعتقد أنه يجب إجراء نوع من المراجعة لما جرى".

سيارة الأمان تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت القرارات التي صدرت من حكام السباق غريبة، أشار ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إلى أن التأخير سمح للفرق بوضع الإطارات المطلوبة ضمن فترة الدقائق الخمس الإلزامية وفق القوانين، قبل انطلاقة السباق.

وكانت فيراري بين الفرق التي تمكنت من وضع تلك الإطارات ضمن الفترة المحددة دون الحاجة لفترة التأخير الإضافية.

فقال: "لقد وصفتموها بأنفسكم: قرارات غريبة! لكن يمكنني القول أننا كنا الفريق الذي التزم بالفترة المحددة كنا جاهزين تماماً على شبكة الانطلاق ضمن الوقت المحدد".

وأردف: "أعتقد أنه وحينها كنا بالتأكيد ضمن موقع قوي، ومن الجيد رؤية فريقنا وقد أثبت أنه منظم بشكل جيد".

وتابع: "في بعض الأحيان نقوم بالأمور بالطريقة الصحيحة ونتخذ القرارات الصحيحة لكن للأسف فإن إدارة السباق قررت اعتماد المزيد من التأجيل لبداية السباق. لماذا؟ السبب غير واضح. أعتقد أنه يجب أن نسألهم عن السبب!".

إلا أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس يرى بأن التأخير ضمن ظروف الأمطار الغزيرة كان الخيار الصحيح.

فقال: "أعتقد أن كمية الأمطار كانت مرعبة، لا أعتقد أنه يمكنك بدء السباق مع هذه الكمية من الأمطار في موناكو. لذا ليس لدي اعتراض على تأجيل الانطلاقة عدة مرات".

وأردف: "لا بدّ من الثناء على عمل فريتاس وحكام السباق على إدارتهم لسباق صعب جداً. كنت آمل بانطلاقة جافة عندما تحسن المسار".

وأكمل: "بشكل عام، أعتقد أنه لم يكن بالإمكان القيام بأي شيء مختلف في تلك الظروف".

أما أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين، فقد دعم قرار تأجيل الانطلاقة، مشيراً إلى ضرورة تقليص مخاطر الحوادث ضمن حقبة سقف النفقات الحالية.

فقال: "يمكن القول أنه القرار الصحيح. أعتقد أنه وبكل تأكيد لم تكن هناك حاجة للإسراع في سباق نعلم كيف ستكون فيه الظروف الجوية لأن ذلك سينتهي بحوادث كثيرة. السلامة أولاً".

وأكمل: "لا سبب يدعو للمخاطرة، خاصة في مثل هذه الظروف".

واختتم: "كانت المياه تتطاير خلف السيارات في كل مكان. الرؤية ضعيفة جداً، وبصراحة، جميعنا نعلم انخفاض عدد قطع الغيار ضمن حقبة سقف النفقات الحالية. النقطة الإيجابية هي إبقاء السيارات بعيداً عن الحوادث".