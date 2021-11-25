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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

هورنر: التأخّر عند المنعطف السادس هو سبب الفارق خلف مرسيدس في قطر

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن ضعف سيارته على أحد المنعطفات كان وراء تأخّر العلامة النمساوية خلف غريمتها مرسيدس في جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

هورنر: التأخّر عند المنعطف السادس هو سبب الفارق خلف مرسيدس في قطر

هيمن لويس هاميلتون سائق مرسيدس على جائزة قطر الكبرى ليسجّل فوزه الثاني على التوالي، وهو ما ساعده على تقليص الفارق مع متصدّر الترتيب وسائق ريد بُل ماكس فيرشتابن إلى 8 نقاط مع بقاء سباقين على نهاية الموسم.

فيما خاض فيرشتابن نهاية أسبوع "للحدّ من الأضرار" بعدما تأخّر في التصفيات وتعرض لعقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة الانطلاق، لكنّه تمكن من العودة بشكل بارع عبر التقدم إلى المركز الثاني في السباق واقتناص نقطة أسرع لفة.

وعند سؤاله عن الاختلاف بين الفريقين المتنافسين على اللقب، أوضح هورنر أنّ ضعف ريد بُل في المنعطف السادس على حلبة لوسيل كان نقطة التأخّر الأبرز خلف مرسيدس، وهو الأمر الذي سيسعى الفريق المتمركز في ميلتون كينز إلى التحقيق فيه قُبيل جولة المملكة العربية السعودية.

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فقال: "أعتقد بأن هنالك منعطف واحد قد فصل بيننا جميعًا طوال نهاية الأسبوع، المنعطف السادس".

وأضاف: "لقد خسرنا عشرين من الثانية في كل لفة من اليوم الجمعة إلى الأحد عند ذلك المنعطف، حيث أعتقد بأن ذلك أحد الأمور التي نحتاج لفهمها والتحسّن في جانبها".

في المقابل، اعترف هورنر بأن حلبة السعودية "ينبغي أن تناسب مرسيدس"، لكنه يعتقد بأن حلبة ياس مارينا التي تمّ إعادة العمل عليها قد توفّر عرضًا حاسمًا للقب إذا ما فاز هاميلتون في جدّة كذلك.

فقال: "من المتوقّع أن تناسب الحلبة المُقبلة مرسيدس، لكن أبوظبي ومع التعديلات التي تمت على المسار، من يدري؟".

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