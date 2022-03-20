هورنر: الانسحاب المزدوج الصعب في البحرين "أسوأ كوابيس" ريد بُل

بدا فيرشتابن متّجهًا لضمان المركز الثاني خلف الفائز شارل لوكلير سائق فيراري، في حين كان سيرجيو بيريز متشبّثًا بالمركز الرابع ضمت معركته مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

لكن مع بقاء لفّتين على النهاية فقد أبطأ فيرشتابن سرعته وسار بشكلٍ بطيء نحو خطّ الحظائر بعد معاناته ممّا اعتقد بأنّها مشاكل في البطاريّة.

واستمرّ الحظّ العاثر في اللفّة الأخيرة عندما توقّف محرّك بيريز عند المنعطف الأوّل ليُغلق المحور الخلفي ويتسبّب في انطلاق المكسيكي.

وكلّف ذلك ريد بُل 30 نقطة، ومنح ثنائيّة لفيراري، إلى جانب إهداء المزيد من النقاط لمرسيدس بوراثة هاميلتون وجورج راسل للمركزين الثالث والرابع.

واعترف هورنر أنّ الانسحاب المزدوج المتأخّر كان "وحشيًا"، واصفًا ذلك بـ "أسوأ كوابيس الفريق".

وقال في هذا الصدد: "لا يُمكنني تذكّر المرّة الأخيرة التي حدث فيها هذا لنا، لكن من الواضح أنّ هذا أسوأ كوابيسنا".

وأكمل: "ذلك مخيّبٌ للغاية، ليس فقط خسارة منصّة التتويج مع ماكس، بل خسارتها كذلك في اللفّة الأخيرة مع بيريز كذلك".

وبحديثه إلى قناة "سكاي"، أضاف هورنر: "هذه نهاية وحشيّة لسباقنا. ما بدت نقاطًا جيّدة تبخّرت فجأة في آخر لفّتين".

وتشتبه ريد بُل في أنّ فيرشتابن وبيريز واجها مشكلتين متشابهتين في مضخّة الوقو، وهو ما كان يعني عدم تغذية محرّك هوندا بالوقود المتبقي في السيارة.

وقال هورنر في هذا الصدد: "نحتاج لاسترجاع السيارتين، وتفكيك نظام الوقود وفهمه، لأنّنا نعلم أنّ الوقود كان هناك، ذلك محبط".

وأكمل: "نحتاج لحلّ هذه المشكلة والعودة نهاية الأسبوع المقبل".

وبالرغم من خيبة الأمل فإنّ هورنر قال بأنّه كان متشجّعًا بأداء ريد بُل في البحرين، وهو ما يُجهّزها بشكلٍ جيّد لبقيّة الموسم.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ الجانب الإيجابيّ هو تمتّعنا بسيارة تنافسيّة للغاية. لا أعتقد بأنّنا تمتّعنا بذات وتيرة شارل اليوم، لكن كان هناك بعض التسابق الرائع بينه وبين ماكس".

وأكمل: "كنّا ننافس على الفوز في مراحل مختلفة من السباق. إنّه موسمٌ طويل، 23 سباقًا، سنتجاوز هذه الخيبة ونعود في الحدث المقبل".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت