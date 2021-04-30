هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"

كتب براون خطابًا مفتوحًا حول وضع الفورمولا واحد، والذي تمّ نشره يوم أمس الخميس، ودعا فيه إلى خطوة انتقال إلى أوراق اقتراع سرية خلال اجتماعات لجنة الفورمولا واحد.

وأوضح براون أن مثل تلك الممارسة سيمنع التحالفات غير الصحية بين الفرق الكبيرة والصغيرة، ويضمن أنّ الفرق صوّتت لصالح الفورمولا واحد ككل.

لكنّ هورنر يشعر بأنّ ذلك سيكون أمرًا مؤسفًا إذا ما تعين على البطولة سلوك ذلك الطريق لضمان أن تكون الفرق مستقلة في ممارساتها التصويتية.

فقال عند سؤاله عن خطاب براون: "لقد سمعت عن ذلك، ويُمكنني فقط أن أفترض أن ذلك بسبب الضغط المسلّط من قِبَل مزوّد المحرك، وإذا كان الوضع هكذا بالفعل، فستكون تلك خطوة مؤسفة إذا ما تم اعتمادها".

وأضاف: "سيكون مؤسفًا أن نحتاج للالتفاف وراء اقتراع سري، لكن من حق أحد الفرق المطالبة بذلك".

وتابع: "لكن إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر لبلوغ تصويتات مستقلة، عندها لن يكون لدينا مشكلة كبيرة مع تلك الخطوة".

جديرٌ بالذكر أنّ هورنر كان الوحيد الذي أثار المخاوف حول الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية خلال المؤتمر الصحفي المقام يوم الجمعة في البرتغال، حيث تلقى ذلك المقترح دعمًا من مرسيدس، فيراري وألبين.

حيث صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ فريقه لم يحاول مطلقًا استغلال مركزه كمزود لوحدات الطاقة من أجل التأثير على طبيعة تصويت زبائنه، لكنه يشعر بأن نظام اقتراع سري قد يساعد في ذلك.

فقال: "إنه نظام سهل جدًا. لا فريق يجب أن يقع تحت تأثير أي شريك له أو مزوّد".