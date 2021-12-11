هورنر: الاتهامات وراء "قيادة ماكس المجنونة" تقودها ماكينة مرسيدس الإعلامية

يخوض فيرشتابن معركة مشتعلة عن آخرها في مواجهة لويس هاميلتون، حيث وصلا متعادلين في النقاط إلى جولة أبوظبي الختامية لموسم 2021 للفورمولا واحد.

وأشار الهولندي قبل أسبوع السباق إلى أنه يُعامل بشكل مختلف من قبل الحكام في الفورمولا واحد، مقارنة بغيره من السائقين، وذلك بعد تلقيه عقوبتين في سباق جدة.

بينما وصفه هاميلتون "بالسائق المجنون ***" على لاسلكي الفريق خلال معركتهما في المملكة العربية السعودية.

وقبيل الجولة الختامية، أصدر مايكل ماسي مدير السباقات في البطولة تحذيراً للسائقين بأن أي سلوك غير رياضي أو تعمد افتعال حادثة سينتج عنه خصم للنقاط.

وضمن معرض كلامه يوم الجمعة في أبوظبي، شرح هورنر شعوره بأن هاميلتون ومرسيدس يستعملان كل ما لديهما من أدوات للضغط على فيرشتابن، من بينها الترويج لأسلوب قيادته العدائي أو "المجنون".

فقال: "لويس بطل عالم سبع مرات، إنه أكثر السائقين نجاحاً في التاريخ".

وتابع: "إنه أحد أركان الرياضية بالطبع. وما يقوله ينتشر بسرعة كبيرة. أعتقد أنه استعمل هذا في مواجهة ماكس ووضعه تحت الضغط هذا الموسم".

وأكمل: "إنه وحش تنافسيٌ لأقصى الدرجات. لا أحد يصبح بطل عالم سبع مرات إن لم يكن على هذا المستوى التنافسي الرفيع".

وأردف: "لذا نعم، أعتقد أنه وبدعم من ماكينة مرسيدس الإعلامية، فإن كماً هائلاً من الضغط تمّ تسليطه على ماكس".

بالمقابل، أوضح هورنر أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن فيرشتابن "سائق يافع" بعمر 24 عاماً، يقود بشغف وشجاعة وإصرار ومهارة.

فقال: "إنه ليس في مواجهة لويس وحسب، بل في مواجهة ماكينة هائلة القوة تتمثل بمرسيدس-بنز".

وأكمل: "أعتقد أنه يستحق الثناء الكامل على طريقة تعامله مع الضغوط هذا الموسم. من دون الانخراط في تلك المعمعة أو الانجرار وراءها".

واستكمل: "تركيزه منصب على عمله، ومقاربته للسباقات لم تتغير منذ البحرين إلى السعودية حتى الآن".

وأضاف هورنر أن ريد بُل فريقٌ مكون من "سائقين" يركز جهوده في المعارك على الحلبة.

فقال: "نحن نخوض السباقات ولدينا سائق أسطوري يقود من كلّ قلبه هذا الموسم".

واختتم: "لقد كانت معركة شرسة داخل وخارج الحلبة هذا الموسم. وأعتقد أن الانتقادات وحتى الاتهامات ’بقيادة ماكس المجنونة’ أو وصفه ’بالمجنون’، جميعها كانت اتهامات مدبرة بوضوح".